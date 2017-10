La nueva FSA arranca con el 64% de los apoyos y dando visibilidad a la divergencia

Al final, por encima de los gritos de Adrián Barbón, "en pie, os quiero en pie", no se oían más que aplausos. El acto de clausura del congreso de los socialistas asturianos acababa de oficializar el cambio de vía en el contenido del proyecto y en los nombres de la dirección, en el fondo y en las formas de un partido que cerró el cónclave cantando "La internacional" con el puño en alto. Pero en el fragor de la ovación entusiasta del auditorio se percibía también el rumor amortiguado de la discrepancia minoritaria.

El nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) hizo valer el peso de la mayoría que le dieron los militantes y confeccionó una comisión ejecutiva sin disidentes que salió adelante con el respaldo del 64,4 por ciento de los delegados del congreso, o sin el apoyo del 34,6. Era el reparto de fuerzas que tocaba, una vez que la posibilidad del consenso con la minoría perdedora de las primarias había saltado por los aires en la madrugada de ayer, cuando los partidarios de José María Pérez se buscaron en la nueva ejecutiva, no se encontraron y decidieron hacer visible el peso de su discrepancia presentando listas alternativas a la oficialista en el proceso de renovación de los representantes en los comités autonómico y federal. Votaron para que se les viera y para que se viera que no se creían el anuncio integrador de Barbón, que aún justificó ayer sus elecciones asegurando que el suyo es "el equipo que podía llevar a cabo este proyecto", que no están aquí "por ser de una agrupación grande o pequeña o por haber votado a Pedro Sánchez o a Susana Díaz".

El cuarto de hora de conversación del sábado por la tarde, el único de diálogo directo entre el vencedor y el perdedor de las primarias a lo largo de tres días de congreso, dejó anticipada la discordia. Al final, Barbón sacó ayer adelante su ejecutiva con un apoyo levemente superior al de su victoria en las primarias -que ganó con un 60,58 por ciento de los 326 delegados que votaron- y el rechazo de los votos en blanco, el único que admite el procedimiento, rebaja también por muy poco el que Pérez tuvo de la militancia hace quince días (un 37,87).

El caso es que lo que hasta ese sábado había sido una divergencia soterrada en las dos primeras jornadas del cónclave socialista estalló al llegar al reparto de los puestos. Si la ejecutiva se iba a llenar en exclusiva con los seguidores de Barbón, los de Pérez no renunciarían a que se viera su oposición ni a los puestos que proporcionalmente pudieran arañar en los dos comités que se renovaban ayer. De los 105 que ayer se repartían para el autonómico, 65 serán para partidarios del nuevo secretario general -en una lista que encabeza el joven militante luarqués Óscar Pérez por delante de Sandra Cuesta, de Colunga, y del sucesor de Barbón como alcalde de Laviana, Julio García- y 37 afines a Pérez, los primeros el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, y dos de los principales apoyos de Pérez en la campaña de las primarias, Consuelo Antuña y Manuel Campa, además, entre otros, de la nueva diputada nacional Natalia González. La votación otorgó 208 respaldos a los partidarios de Barbón (un 63,8 por ciento), 117 a los seguidores de la dirección saliente (un 35,19) y un voto en blanco.

La representación que la FSA envía al comité federal, motivo de particular fricción entre facciones, tenía cuatro representantes por repartir y dos listas, por lo que la correlación de fuerzas en el congreso garantizaba un 3-1 de antemano. El resultado de la votación fue similar, 206 a 116, 63,1 a 35,5 por ciento, y garantiza tres puestos para los barbonistas -el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; Belén Rivas, de El Franco, y el secretario de organización del SOMA, José Luis Fernández Roces- y uno para la facción contraria, que ocupará el propio José María Pérez. El respaldo a la lista para la comisión de ética repartió las fuerzas de modo similar, con 217 votos favorables y 109 en blanco, un 66,5 y un 33,4 por ciento, respectivamente.

La última jornada del congreso también dio de paso ayer el dictamen que incluye en la posición del partido el abrazo a la oficialidad del asturiano y finalmente sin consulta previa a la militancia, dado que finalmente decayó la enmienda que la solicitaba. El visto bueno al texto -223 votos a favor, 36 rechazos y 13 abstenciones- se apuntala con la incorporación a la nueva ejecutiva de Mari Luz Pontón, una de las promotoras de la iniciativa, que será secretaria de Educación, universidades y normalización lingüística. Tampoco hubo fisuras en el respaldo al texto de la comisión que acordó volver a posicionar al PSOE asturiano a favor de la plurinacionalidad de España, esta vez con 215 respaldos, 68 votos en contra y doce abstenciones. El cuerpo doctrinal que sale del cónclave de este fin de semana rechaza el abrazo a la república e incorpora a las posturas oficiales del partido, entre otras, una enmienda que pide abrir el debate sobre la eutanasia "abandonando los preceptos judeo-cristianos que actualmente dominan esta materia". El texto propone "redoblar esfuerzos en el desarrollo y aplicación de una muerte digna", a través de sedación terminal o el fin del "encarnizamiento terapéutico".