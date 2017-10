"¿Te apetece hacerlo hoy?", preguntaba el padre juzgado por abusar de su hija

"¿Te apetece hacerlo hoy?" Éste era, según la acusación particular, alguno de los mensajes que enviaba el padre juzgado por presuntos abusos a su hija discapacitada. La joven se ratificó ayer en la acusación contra su progenitor, y su abogado mantuvo la petición de 12 años de prisión, que la Fiscalía dejó en nueve. La defensa, por su parte, mantuvo "con firmeza" la inocencia de su representado y reclamó la libre absolución.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo acogió ayer la segunda y última de las sesiones del juicio contra un padre, de nacionalidad portuguesa aunque residente en Lugones, acusado de abusar de su hija discapacitada desde que tenía 13 años y hasta que cumplió los 24. Tras la primera vista, en la que declararon el acusado, psicólogos designados por la autoridad judicial, y de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad, ayer compareció la joven.

Todas las comparecencias se realizaron a puerta cerrada, pero según los abogados de ambas partes, la joven se ratificó en sus declaraciones previas y mantuvo que su padre había abusado de ella durante años, aprovechando cuando se quedaban a solas.

El abogado de la Fundación Vinjoy como acusación particular, José Ovies, mantuvo en sus conclusiones que los expertos de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad habían certificado que la joven carece de capacidad para fabular o mentir; que se había demostrado que el padre había estado tres años al paro y que había tenido oportunidades para quedarse a solas con su hija. También explicó que le enviaba mensajes a su móvil como "¿te apetece hacerlo hoy?", aunque no se pudieron ver porque los borraba, y que el día que tenía que ir a declarar al Juzgado la había llamado y le había mandado mensajes preguntando qué había contado a una de las trabajadoras de la Fundación Vinjoy. Y cuando se acercaba la hora de declarar y no le contestaba le escribió: "Contéstame de una vez, hija puta".

El letrado de la defensa, Javier Szechenyi, por su parte, negó rotundamente las acusaciones, remarcando los testimonios contradictorios de los testigos; que la familia había reconocido la imposibilidad de que hubiera habido esos abusos y que el informe del forense también los negó.