Asicom inaugura la primera cátedra universitaria de Deporte

"Venciendo obstáculos" es el título de la conferencia que ofrecerá el deportista asturiano Alberto Suárez Laso, medallista paralímpico -actual Récord del Mundo de maratón- en la puesta de largo de la cátedra de cultura Iberoamericana y Deporte, de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), que mañana entregará los Premios Iberoamericanos Asicom-Universidad de Oviedo. El acto de hoy se celebrará a las 20.00 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico.

"Lo que quiero transmitir es que se pueden derribar barreras, que hay sueños que cumplir y que con dedicación y esfuerzo se pueden conseguir", explicó ayer Alberto Suárez Laso, a quien una enfermedad progresiva le dejó sin visión. "Cuando te diagnostican tu mundo se viene abajo, no sabes qué va a pasar con tu vida, tienes que dejar todo lo que has hecho hasta ese momento", relató. "Tu rutina diaria se rompe. Tuve que dejar de conducir, el fútbol, jugar de portero, y tu vida laboral, aquello para lo que te había preparado durante años".

Su tabla de salvación fue el deporte. Empezó a correr. "Entré en la ONCE y descubrí el deporte para discapacitados. Empecé a correr y decidí ponerme objetivos pequeños, pero vi que podía superarme y cada vez fui a más, hasta que decidí ir a los Juegos Olímpicos. Eso me sirvió a mí, a mi familia y a todas las personas que me ayudan a dar un vuelco a mi vida y darme cuenta de que era capaz de hacerlo", asegura.

La cátedra de Cultura Iberoamericana y Deporte está presidida por el jinete olímpico Cayetano Martínez de Irujo Fitz-James, miembro de la Casa de Alba. Durante el acto de esta tarde estará acompañado por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda.

Asicom premiará mañana seis trayectorias destacadas en el ámbito de la empresa, la atención social y la comunicación. Los galardonados son el empresario asturmexicano Plácido Arango; la presidenta de Abuelas de la plaza de Mayo, Estela Barnés de Carlotto; el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz; la periodista Susana Griso; el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, y la directora de Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE UU, Nora D. Volkow.