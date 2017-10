El "biciclown" cierra su vuelta al mundo

Álvaro Neil (Oviedo, 1967), el "biciclown" asturiano que está dando la vuelta al mundo en bicicleta, mientras rueda por las carreteras de Lyon (Francia) ya está ilusionado con su regreso a Oviedo, el próximo 19 de noviembre, cuando se cumplirán justamente 13 años desde su partida en la plaza de la Catedral en 2004. Sus amigos ya le están montando una gran fiesta. En esos 203.000 kilómetros recorriendo 115 países de los cinco continentes ha empleado tres bicicletas. Ahora acaba de estrenar en Amsterdam su cuarto cuadro, "Utopía", que viene a sustituir a "Covadonga", "Covadonga" y "Karma".

"Con todo el material que llevo en las alforjas, que pesan 80 kilos, demasiado aguanta la bici por carreteras complicadas de arena, de barro y también de baches por el asfalto. El último cuadro lo soldé tres veces en Bulgaria, Albania y Suiza, hasta que dijo basta. Me ayudó el mecánico Jeroens a montarlo", relata este ovetense. "Mi mayor peligro siempre son los coches porque te juegas la vida y no se me olvida aún el grave atropello que sufrí en Turquía", continúa este ayudante de notaría que dejó atrás todo por embarcarse en su aventura ciclista.

Ahora ya con su gran experiencia -cumplió 50 años en julio-, tampoco olvida "lo mal que lo pasé cuando sufrí cuatro malarias en África, pero esta actividad en bici es saludable porque en los últimos años no sufrí ya ni un catarro".

A pesar de que cada día busca un espacio adecuado para dormir en su tienda de campaña, en otras ocasiones son muchos los amigos por todo el mundo que lo han alojado en una habitación en su casa. Para Álvaro Neil tampoco es problema prepararse su propia cena si toca dormir a la intemperie.

Desde abril de 2016, cuando hizo el vuelo de Brasil a Italia, el "biciclown" asturiano subió en bici hasta el Cabo Norte para bajar hasta Grecia, donde pasó la Navidad. Después se fue a Escocia, pasando por Inglaterra, "donde me llovió mucho y era peligroso rodar" y, más tarde, avanzó en su recorrido en bicicleta por Holanda para transitar actualmente por la vecina Francia.

Ahora baja de Lyon hacia el Mediterráneo al lado del río Ródano por donde "transitó Napoleón", precisa. Y celebra la meteorología: "Tengo buenos días de sol. Me levanto a las siete de la mañana, seco la ropa y la tienda del rocío, y trato de rodar hasta las siete de la tarde para luego buscar un sitio donde acampar antes de oscurecer. Y como hago dos vídeos semanales para Youtube, tengo que buscar conexión para meter datos de mis aventuras. Estoy más limitado para rodar", reconocido como principal inconveniente en esta etapa de su periplo viajero.

El domingo llegará a España por Cataluña, "si aún existe" matiza Álvaro Neil, para dar una charla-coloquio el día 10 en Mataró, otra el día 14 en Andorra, luego el día 24 en Oñate (País Vasco). El resto de intervenciones se están planificando para luego viajar a Madrid y seguir hacia Portugal, con el objetivo final de regresar a Asturias por el Pajares, como cuando salió. Está previsto que el día 19 de noviembre entre por la plaza de la Catedral, a las 12 del mediodía, acompañado de ciclistas profesionales y cicloturistas, como en la salida que realizó en 2004, hace ya trece años.

Un centenar de personas ya sacaron su entrada para la fiesta que se celebrará en casa de "Míster Imprevistos", en Oviedo, a base de fabada, embutidos y postres, bebida y música. "Va a ser una gran fiesta y para ver a muchos amigos de los de antes, alguno ya desapareció y también otros que conocí durante el viaje por Hawai, Brasil, Angola, Indonesia y Chile y también amigos de hace 30 años cuando estaba en la Universidad de Navarra", argumenta como una de sus grandes alegrías.

En esta aventura de 13 años escribió los libros "Kilómetros de sonrisas", "África con un par", "Diario fotográfico de un payaso por África", "Donde termina el asfalto", "8x12= 2922" y "Declaración de intuiciones", más cuatro documentales que es lo que le permite sacar dinero para afrontar toda esta vuelta al mundo en bicicleta.

"Mi economía la supe administrar bien y con venta de algunos productos saco para poder pagar los platos rotos de esta última fiesta. ¿Qué voy a hacer en el futuro? No lo sé porque no tengo ni casa aunque en Cataluña me ofrecen una de verano", relata el "biciclown" asturiano.

Al principio, cuenta sobre su futuro, "seguiré dando charlas-coloquio sobre mi aventura y no miro más allá". Lo de volver a la notaría ni se le pasa por la cabeza "porque ya no estoy para estar encerrado ocho horas cada día en una oficina. Veremos a ver qué pasa", concluye Álvaro Neil, tras una parada a las afueras de Lyon.