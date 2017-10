Lastra medirá a Fomento por "los plazos y la inversión"

El consejero de Infraestructuras no "precipitará" una opinión ni valorará sin concreciones, pero promete ser "muy exigente" con lo mucho que el Ministerio de Fomento tiene pendiente con Asturias. Los 275 millones de inversión en cercanías que el lunes comprometió en Oviedo el titular del departamento, Íñigo de la Serna, son a los ojos de Fernando Lastra "una cantidad considerable" para atajar un problema evidente, pero de momento ahí hay sólo palabras y en la obra pública irresuelta, avanza el Consejero, el Principado necesita "calendarios precisos y concreciones inversoras, no tanto anuncios como precisiones presupuestarias". "La fórmula para medir la actitud del Ministerio" está hecha de "plazos e inversión", concluye. En los plazos de la Variante asume la complejidad de la tramitación que el lunes invocó el Ministro, pero no se le escapa que el cambio de ancho en las vías de los túneles también obliga a una operación de levantar carril "que no habría sido necesaria si se hubiera asumido que aquello tenía que tener tráfico mixto". En la relación fluida con el Ministerio, no obstante, conviene "rehuir cualquier censura a falta de más concreción. Tenemos algunas cuestiones acordadas que funcionan correctamente y un diálogo abierto. Haremos valoraciones concretas sobre proyectos concretos".