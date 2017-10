La negociación presupuestaria "no pinta bien", afirma el PP

Tal y como ve la situación Mercedes Fernández, "el PP ha tendido la mano" para la negociación del presupuesto autonómico de 2018 "y el Gobierno la tiene metida en el bolsillo". "No pinta bien", ha dicho esta mañana la presidenta de los populares asturianos respecto a la viabilidad de la reedición del pacto que permitió al Principado aprobar sus cuentas el año pasado. La portavoz del PP ha querido desligar esta vez la conversación presupuestaria de la actitud del Gobierno respecto a la red públicda de escuelas infantiles, pero no ha rehuido la cuestión del diálogo sobre las cuentas. "En materia presupuestaria, en el PP tenemos crédito político", ha manifestado Fernández. "Hemos sabido interpretar que en los tiempos actuales no sirven las políticas del pasado, que los parlamentos deben producir acuerdos razonables que sirvan a la gente". Sin embargo, en el estado de cosas actual, ha enlazado la presidenta del PP, "por un enredo de cálculo político puede ser que Asturias no tenga presupuesto. Porque el PSOE está podemizado, Podemos juega al enredo y a IU no la sé interpretar. Puede ser que se desprecie la oferta de diálogo del PP por un cálculo político que nada tiene que ver con Asturias y con los asturianos. Es triste y lamentable y esperamos que no suceda, pero no pinta bien", ha remarcado.

Al término de la reunión de esta mañana del comité de dirección de su partido, Mercedes Fernández no fue tan tajante al trazar el vínculo entre el diálogo presupuestario y la gratuidad y universalidad de las escuelas infantiles, pero sí afirmó que no tiene "ningún indicio de que el Gobierno del Principado pretenda rectificar ahora" su postura contraria a la de los populares. La presidenta del PP asturiano censuró con dureza que la izquierda haya rechazado "de manera hipócrita" la proposición popular sobre el particular y se ha mostrado expectante ante la respuesta del presidente del Principado, Javier Fernández, a quien el grupo popular preguntará por este asunto en el pleno de la Junta del próximo viernes. De entrada, Mercedes Fernández ha restado validez a los informes de alternativas de gestión educativa que ahora analiza el ejecutivo autonómico, toda vez que "los expertos pueden ser especialistas en informes, en papelería y fotocopias, pero no en gestión". La situación en la que se encuentra la red de escuelas de bebés "es un disparate", concluyó.