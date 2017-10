"No se perseguirá la ayuda en el campo", garantiza el PP regional

"No hay ni habrá ninguna campaña para perseguir la ayuda de vecinos y familiares en las labores agrícolas". Así lo asegura el Partido Popular de Asturias tras ponerse en contacto con el Ministerio de Empleo a raíz de las inspecciones de Trabajo iniciadas en Galicia. El PP regional considera que la "alarma no está justificada", puesto que no hay una campaña específica de control en la zona rural. Se tratan, en todo caso, de inspecciones rutinarias. El portavoz de agroganadería, Luis Venta, manda un "mensaje de tranquilidad" a los profesionales del campo e insiste en que "no cabe sanción contra el apoyo en las tareas agrícolas al no estar contemplado como infracción" en el propio Estatuto de los Trabajadores.