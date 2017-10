Barbón ve "muy difícil" sacar adelante la oficialidad del asturiano en esta legislatura

La oficialidad del asturiano ya forma parte del libro de ruta del PSOE regional pero sin plazos inmediatos. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, calificó de "muy difícil" que esa iniciativa, incorporada a los estatutos del partido en su reciente congreso, pueda materializarse en los algo menos de dos años que quedan de legislatura autonómica. La nueva dirección de la FSA celebró ayer su primera reunión en la sede de la organización, en Oviedo.

Barbón señaló que su ejecutiva trabaja la cooficialidad del asturiano "con unos plazos temporales más amplios, no sólo el año y pico que queda de legislatura", ya que esa cuestión debería tener encaje en primer lugar en una reforma del Estatuto de Autonomía y posteriormente "habría que concretarla, darle forma y ver cómo se va a plasmar".

El secretario general de los socialistas asturianos consideró lógica la valoración realizada por el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, el pasado miércoles, cuando sostuvo que la estrategia del Ejecutivo pasa por el cumplimiento del programa electoral, que recoge el compromiso de profundizar en la Ley de Uso del asturiano pero no toca la oficialidad de la lengua regional. Barbón puso el cambio de "la posición habitual" sobre el asturiano como "ejemplo" de que el PSOE "es un partido abierto a la sociedad, en el que decidimos libremente". El secretario general de la FSA abrió la puerta a un diálogo con Podemos e IU, "no sólo sobre el asturiano sino más amplio" para materializar la mayoría de los 28 diputados que suman entre los tres partidos de la izquierda. "Los ciudadanos no nos van a permitir llegar a 2019 sin forzar la máquina sin forzar la máquina para alcanzar acuerdos y por la FSA no va a ser", advirtió el nuevo líder de los socialistas asturianos.

Barbón confirmó el inicio de las negociación del Presupuesto regional para 2018, que tendrá hoy su primera entrega con el encuentro con IU, en el que la ejecutiva autonómica estará representada por el secretario de Relaciones Institucionales, el lenense Daniel Sánchez Bayón, mientras que por el Gobierno regional está prevista la participación de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y del presidente del Principado, Javier Fernández.

La ejecutiva de la FSA abordó en su primera reunión otros asuntos como la tarifa eléctrica. "Es una barbaridad rebajar de un año a cinco meses los períodos para las grandes empresas si se pretende dar estabilidad. La respuesta del Gobierno central es inadmisible", sostuvo Barbón, quien también cargó contra la decisión del Ejecutivo de "no comprar carbón nacional " y exigió el cumplimiento del plan del Carbón 2013-2018. "En infraestructuras, el Principado y los ayuntamientos cumplieron con sus deberes", afirmó Barbón, quien en rueda de prensa precisó que en esta ejecutivo no se habló de cambios en el grupo parlamentario en la Junta.