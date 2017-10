Cascos: "No es tiempo de hablar de candidatos sino de cumplir el programa"

"Este curso 2017-2018 no es tiempo de hablar de elecciones ni de candidatos o candidatas futuros. Ese es el entretenimiento favorito de los políticos ociosos que no saben qué hacer y no tienen nada que hacer para mejorar la vida de sus conciudadanos. El curso 2017-2018 es el curso en el que tenemos de desplegar nuestros esfuerzos en completar los compromisos de nuestros programas electorales, precisamente para poder aspirar a recoger sus frutos en el año preelectoral y electoral que viene a continuación". El secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, se dirigió con estas palabras a los dirigentes, afiliados y simpatizantes de Foro que acudieron ayer al acto de apertura del curso político en un llagar de Gijón. Cascos consideró fundamentales "incrementar la movilización y actualizar nuestros programas" para ocupar el espacio que dejan libres sus rivales políticos.

Francisco Álvarez-Cascos dedicó buena parte de su intervención a relatar la crisis del PSOE, que por un lado atribuye a la crisis europea de la socialdemocracia desde 2009 y por otro lado a la deriva propia de los socialistas españoles aliándose con los nacionalistas y ratificando en su último congreso el carácter "plurinacional" del Estado, además de la radicalización de su discurso para competir con Podemos. La situación del PSOE, opinó, le está generando divisiones internas "como hemos podido seguir de cerca en el reciente congreso de la FSA, que es la antesala de nuevos retrocesos electorales".

Los dirigentes de Foro resaltaron el compromiso firme de su partido con la unidad de España. Su presidenta, Cristina Coto, recalcó que "Foro es hoy una fuerza en alza y por la claridad de nuestras posiciones en relación a España y la firmeza en la defensa de los intereses de Asturias es una fuerza imprescindible".

Tanto Coto como Álvarez-Cascos destacaron el peso de su único diputado en el Congreso, clave en la investidura de Mariano Rajoy y en las negociaciones presupuestarias, para que se impulsaran en Asturias proyectos como la Variante con vías de ancho internacional, el plan de vías y la prolongación del Metrotrén en Gijón, la recuperación de la Ronda Norte en Oviedo, más recursos para Cornellana-Salas, para la reactivación de las Comarcas Mineras, para el Prerrománico y para la Ópera de Oviedo, entre otros.

Junto a Cascos y Coto intervinieron el secretario de Foro en Gijón, Fernando Couto y su presidenta, la alcaldesa Carmen Moriyón, quien destacó que están concentrados en negociar los presupuestos de 2018 para recortar el gasto corriente y poder bajar impuestos (se va a congelar el recibo de la contribución, apuntó), unos niveles de inversión aceptables para la ciudad y propiciar el crecimiento del empleo.