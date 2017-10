"No hay negociación cuando no hay ley", sostiene Javier Fernández ante la Junta General

La crisis de Cataluña planeó esta mañana sobre el pleno de la Junta General aunque no estaba en el orden del día de la sesión. El turno de preguntas al Presidente fue el escenario elegido por PP e IU, que Javier Fernández aprovechó para abordar una cuestión donde su posicionamiento es claro e inequívoco aunque no case del todo con las consignas de la dirección de su partido.

La presidenta del PP, Mercedes, fue la primera en mentar la cuestión catalana al afirmar que "indudablemente Asturias está mejor en la Espàña dentro de la ley", ya al final de su intervención, que precedió a la de Gaspar lLamazares, quien también aludió a la crisis territorial para concluir que "es el momento de los acuerdos y no de la confrontación y la ruptura" al demandar, una vez más, la conveniencia del entendimiento de la izquierda e incluso de toda la Cámara para asuntos clave como la reforma del sistema de financiación.

"He sido siempre claro sobre la situación de Cataluña", reivindicó Javier Fernández ante el pleno del parlamento asturiano al que matizó que su convicción tras el referéndum del pasado domingo fue pública antes del mensaje del Rey. "No hay negociación cuando no hay ley. Primero está el orden constitucional y luego hablar", sostuvo el presidente del Principado, que incluso dejó entreve cierto optimismo al revelar su creencia en que "las dos cosas van a ocurrir".

En el resto de los "cara a cara" con los portavoces parlamentarios no hubo alusiones expresas a Cataluña. Con Emilio León (Podemos) y Cristina Coto (Foro) el intercambio se centró en los problemas del inicio de curso escolar y la sentencia del caso Marea mientras que con Ncanor García (Ciudadanos) el debate fue de naturaleza fiscal.

El momento de mayor tensión se produjo en el intercambio con la presidenta forista. Cristina Coto afeó a Javier Fernández que "lleva 7 años y 8 meses sin asumir ninguna responsabilidad" por el caso Marea, una alusión a la que el presidente del Principado le respondió que tomó decisiones al frente de la FSA, como la expulsión de Riopedre, pero que si le llama un juez para preguntarle por la financiación de su partido "podré decir que hablaba con el gerente de esas cosas pero a su secretario general cuando le preguntaron por Bárcenas dijo que hablaba con él de toros, de arte y de fútbol", en clara alusión a Francisco Álvarez-Cascos y el caso Gürtel. La portavoz de Foro calificó de "cobardía" esa respuesta antes de que el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, le apagara el micrófono porque no estaba en el uso de la palabra.