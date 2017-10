Cinco cosas que sólo conoces (y valoras) si fuiste niño en Asturias

¿Con ganas de echar la vista atrás? ¿Pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor? Te invitamos a repasar cinco cosas que en muchas ocasiones sólo conoces si has sido niño en Asturias y que seguro que en su día no faltaban en tu día a día.



Las castañas (con leche y a la plancha)

Cada día quedan menos castañeras en los municipios asturianos. Poco a poco se va perdiendo la costumbre de asar castañas pero ¿quién no recuerda su infancia merendando castañas con leche caliente un domingo por la tarde? De hecho si le comentas a muchos de fuera del Principado qué es un magüestu no lo sabrán.

La sidra dulce

La sidra está presente en el ADN desde el que somos pequeños. Pero los niños no pueden beber alcohol. Es por eso que muchos de niños se conformaban con la sidra dulce que servían los mayores antes de fermentar el caldo asturiano.

Los barquillos

En el Campo San Francisco, en Begoña (Oviedo y Gijón) o en cualquier municipio de mediano tamaño de Asturias. ¿Quién no recuerda el sabor de los barquillos y aquellos míticos vendedores de los que ya no quedan?

El cascayu (y la rana, y...)

Los juegos tradicionales se han ido perdiendo con el tiempo a pesar de que en muchos colegios se hacen esfuerzos por recuperar este tipo de entretenimientos para los niños. ¿A tí cuál era el que más te gustaba?

Celebrar el cumpleaños en un merendero

¿Un cumpleaños en un restaurante de comida rápida? No, en los años 80 y 90 eso no se llevaba (o no lo había). O se celebraba en una hamburguesería local (que las había y muy buenas) o en un merendero en el que, por supuesto, no faltaba la sidra, eso sí, para los mayores).