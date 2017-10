Foro denuesta al lobby del Noroeste por obviar el ancho estándar en sus peticiones

Foro Asturias ha perseverado esta mañana en sus tesis sobre el debate ferroviario y poniendo el ancho de vía por encima de cualquier otra consideración ha denostado el acuerdo alcanzado ayer en Santiago de Compostela por los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León para volver a reclamar la inclusión de sus líneas ferroviarias y las conexiones con sus puertos en el Corredor Atlántico. Por la boca del diputado Isidro Martínez Oblanca, la formación conservadora lamenta que el manifiesto suscrito no haga referencia al ancho estándar, el más propio del AVE, y anuncia "una interpelación parlamentaria al Ministerio de Fomento proponiendo un plan serio de transformación de la red ferroviaria española al ancho europeo y de dotación de material móvil a Renfe para atender las nuevas demandas que genera la explotación para mercancías de la red ferroviaria española en ancho europeo, y poner fin al tapón que supone esta empresa pública ruinosa para la modernización del ferrocarril español".

Sostiene el diputado de Foro que el acuerdo suscrito en Santiago sobre el Corredor Atlántico "está cojo al no incluir explícitamente la referencia al ancho europeo, como hacen con realismo los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña sobre el Corredor del Mediterráneo". También lamenta las declaraciones del consejero asturiano de Infraestructuras, Fernando Lastra, asegurando que no se debe alentar la competencia entre los dos corredores europeos que pasan por España. "Pedir excusas como hace Lastra, explicando innecesariamente que el Corredor Atlántico no compite con el del Mediterráneo es desconocer por completo las reglas básicas de la economía, porque quienes compiten no son las infraestructuras sino las empresas, que tiene derecho a hacerlo en condiciones de igualdad", concluye Oblanca.