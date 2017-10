Zafra Lerman: "El diálogo es la única forma de lograr la paz"

La presidenta de la Malta Conference Foundation, Zafra Lerman, galardonada con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y candidata al Premio Nobel de la Paz, ha apelado hoy, en una conferencia en la Universidad de Oviedo, al diálogo como la "única forma" de lograr la paz, también en Cataluña.

Momentos antes de impartir en la Universidad de Oviedo la conferencia 'Human Rights, education and peace. Contributions to the progress of humanity', a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de Cataluña, ha dicho que "la única forma de tener paz es mediante el diálogo y trabajando juntos".

Solo así, ha dicho, "se puede obtener la paz entre distintas culturas, religiones y países". "Creo firmemente que el diálogo también traerá la paz a Cataluña", ha asegurado.

En su conferencia ha abordado los tres aspectos que a su juicio son "los más importantes" para hacer del mundo "un lugar mejor". Se trata de la educación universal, la libertad y los derechos humanos "para todos", y la paz en el mundo.

Su sueño, ha afirmado durante la charla, es "cambiar el mundo" y asegurarse de que "todos" en el mundo reciban educación y tengan libertad. "Mi mayor sueño es conseguir la paz en todo el mundo", ha reiterado.

El rector de la Universidad, Santiago García Granda, ha celebrado que Lerman esté en Oviedo, poniendo en valor su labor divulgadora y activismo social.