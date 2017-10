Revilla: "Entre Asturias y Cantabria fuimos los primeros en dar un cate a los que venían de África a invadir España"

Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, nos tiene acostumbrados a dar grandes titulares. Y ayer su visita a El Hormiguero no podía ser una excepción. El líder político cargó contra los catalanes que quieren la independencia pero también contra el gobierno de Mariano Rajoy, al que acusó de no querer dialogar. Y lo hizo mencionando algo así como que Asturias es España y el resto tierra conquistada.

"¿Por qué Mariano Rajoy no contesta al Presidente de una región que es pequeña pero, me cago en la leche, con Asturias en el año 722 originó algo que se llama España, igual con los catalanes no se están portando bien", sentenció Revilla. "Nos sentimos españoles, pero como no lo vamos a hacer si entre Asturias y Cantabria fuimos los primeros en dar un cate a los que venían de África a invadir España". sentenció.