La Variante sería segura con un túnel, sostienen los expertos

Los expertos de la Plataforma Tecnológica Túneles de Pajares no interpretan igual que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la normativa europea de seguridad que supuestamente impide la apertura de la Variante con un solo túnel. En respuesta al Adif, que se parapetó tras las Exigencias Técnicas de Interoperabilidad para justificar sus planes de puesta en servicio simultánea de los dos tubos, los especialistas agrupados en la plataforma sostienen que el paso ferroviario podría cumplir esas exigencias con una sola de sus galerías abierta.

Del repaso a esas normas concluyen que la Variante cumple por un lado la disponibilidad de la "estación de parada preferente" que se exige en túneles de más de 20 kilómetros para afrontar eventuales incidentes. La norma, enlazan, demanda también "galerías de conexión transversales que permitan utilizar el tubo contiguo como zona segura, pero no dice que los pasajeros tengan que ser evacuados por él, algo que sí podría hacer en Pajares", con sus comunicaciones cada 400 metros. La plataforma no pierde la ocasión de recordar que estando ya en vigor esta normativa de seguridad este mismo gobierno -con Ana Pastor en Fomento- tuvo entre sus previsiones la apertura de la Variante con un solo túnel y concluye que "el problema al que ahora se recurre para cambiar la planificación tiene un cierto tono de conveniencia y no es un asunto de incumplimiento de la legislación". Sí aprecia, en cambio, "un conflicto de intereses bastante claro" en la circunstancia de que "la decisión sobre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad corresponde en España a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, cuyo presidente es a la vez el secretario general de Infraestructuras".

Para que se le entienda mejor, el colectivo, del que son presidente y vicepresidente Vicente Luque y José Antonio Sáenz de Santamaría, respectivamente, aportan el ejemplo del túnel del Simplón, de 20 kilómetros, entre Suiza e Italia, donde "se mantuvo en servicio uno de los túneles mientras se realizaban los trabajos en y desde el otro".