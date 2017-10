El capitán de Langreo, a los agentes en Cataluña: "Tienen nuestro apoyo"

La tasa de criminalidad registrada en los municipios que forman parte de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo figura, con 13,5 infracciones por mil habitantes, "entre las más bajas de España". "Está por debajo de la tasa media de Asturias", aseguró Jorge Pérez, capitán jefe de la compañía de Langreo, en el acto institucional celebrado en el acuartelamiento por la festividad del Pilar, que siguió a la misa. La compañía de Mieres también asistió a un oficio religioso en la iglesia del Convento. En Langreo, se suspendió el vino español con el que se cierra tradicionalmente el acto en solidaridad con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueron destinados estos días a Cataluña, cuatro de ellos de la compañía de Langreo.

Tanto a ellos como a los agentes de la Policía Nacional que participan en este dispositivo se refirió Jorge Pérez: "Les mandamos nuestra fuerza y apoyo. Están viviendo una situación difícil y tensa. Lo hemos pasado mal". En cuanto al balance de 2016 en el territorio que abarca la compañía de Langreo (el valle del Nalón, Siero, Nava, Sariego, Piloña y Noreña), el capitán aseguró que fue "tranquilo" ya que no se han producido "hechos que despertasen alarma social". La tasa de criminalidad registrada, indicó, se ve aumentada por "pequeños hurtos" que se producen en el centro comercial de Paredes (Siero), que se resuelven en el día.

Jorge Pérez agradeció la labor desarrollada por los guardias civiles de la compañía. Se dirigió a los agentes del puesto de Langreo, que en estos momentos no cuentan con la totalidad de la plantilla y carecen desde hace once meses de mandos en la unidad. "Esta circunstancia lejos de ser un inconveniente ha supuesto un acicate" y esta situación "no se ha extrapolado al ciudadano", dijo. En el acto fueron condecorados con la Cruz de la orden del mérito de la Guardia Civil distintivo blanco José María Fernández Castro y José Manuel Peleteiro Álvarez. Pérez destacó la colaboración con la Policía Nacional y Local. Los alcaldes de Langreo y San Martín, Jesús Sánchez y Enrique Fernández, agradecieron la labor desarrollada por la Guardia Civil en sus concejos.