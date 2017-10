El pote del "veroño" se vende en Grado

El llamado "veroño" se nota en los mercados asturianos, donde estos días se venden los últimos productos del verano, como los tomates, y los que llegan con el otoño, como repollos, calabazas y manzanas. Así se podrá ver hoy mismo en el tradicional Mercadón de Otoño de Grado, célebre por su variedad de hortalizas y frutas de temporada. A los puestos habituales en la villa moscona cada domingo se suman otros cincuenta más desplegados en el parque San Antonio con embutidos, pan, o pimentón, entre otros.

"Del verano todavía quedan buenos tomates porque no maduran mucho y creo que los habrá hasta noviembre", comenta Marta Bobes, vendedora del mercado con los productos de su huerta sierense. Los tomates rondan los 2,5 euros el kilo. A su lado hay manojos de espinacas, que comienzan a llegar con la bajada de temperaturas, a 1, 5 euros. Junto con las famosas verduras de "Popeye" también llegan brócoli, calabazas, repollo, penca o coliflor: "Todo lo que se plantó en el verano y sale ahora".

No faltan las primeras berzas para el pote, "tierninas", dice Eloína Ríos, vendedora de Cudillero, quien todavía vende bastantes pimientos y tomates del verano. En su puesto ya hay fabas que "vienen muy bien, pero probablemente va a haber bastante manchada porque faltó agua cuando debía, cuando estaba en flor, y le llega ahora que no la necesita para madurar", explica Ríos. En el caso de Míriam Fernández, de Santirso (Candamo), tuvieron que plantar las fabas más tarde de lo esperado pero ya tiene faba en verde, que ronda los 8 euros el kilo. Lo que hay a raudales en el mercado moscón es manzana, para mesa y sidra, como la que tiene José Cesáreo García, de Lanio (Salas). Y "estupendas" patatas dice, ya que en la zona donde cultiva no afectaron las restricciones de la temida polilla guatemalteca. Para el catarro, miel fresca, recién recogida de la temporada.

Si hay manzanas, tampoco faltan los frutos secos. "Los frutos del otoño vienen espectaculares y además hay mucha cantidad, sobre todo, de nuez", señala Carmen Toro, quien está animada con la llegada del Mercadón "porque los últimos domingos estuvo lleno de gente, esperamos que venga mucha más". Y eso que algunos clientes como Alfredo Iglesias, habitual en Grado, prefiere la cita de los miércoles a los domingos: "Muy bien los dos pero por semana también hay mucho".

Grado está listo y con variedad de productos, e incluso los retrasados del verano, para celebrar el Mercadón de Otoño. Una jornada que se prevé hoy de mucho ambiente en la villa ya que parece que acompañará el tiempo. Cielo despejado y buena temperatura, los encargados de haber aguantado tomates y pimientos hasta bien entrado octubre.