Fernando Lastra: "El peor de mis deseos para los desalmados que queman el monte"

Al consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, no le tembló el pulso ayer para referirse a "los desalmados que queman el monte". Para ellos, manifestó Lastra "el peor de mis deseos" por los daños producidos sobre la fauna y el medio natural. El consejero realizó estas valoraciones durante la inauguración de la exposición "Osos", organizada por la Fundación Oso de Asturias, un acto al que asistió también el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo. Allí, el máximo responsable autonómico del ramo lamentó el triste amanecer de ayer en Asturias: "Muchos os preguntaríais por qué las lágrimas de la naturaleza, que caen en otras ocasiones por una especie en peligro de extinción o por la conservación adecuada del entorno no cayeron ayer para evitar el problema que algunos desalmados crean", aseveró en relación a los incendiarios. "La situación que provoca el cambio climático nos hace responsables pero no culpables, los culpables son los que queman el monte", insistió Lastra.

El presidente del patronato de la Fundación Oso, Nicanor Fernández, destacó el carácter de la muestra , fruto de la colaboración con Edp, Gam y Liberbank, donde se trata de explicar la gestión de éxito de un "icono de Asturias" como el oso, que si bien continúa siendo una especie amenazada "nos encontramos en el buen camino. La exposición repasa la historia del oso en la región, que experimentó un salto de 90 ejemplares en los noventa a los 250 actuales. Incluye esqueleto de un plantígrado que falleció por una extraña enfermedad y un "Trivial" para poner a prueba la cultura osera del visitante.