Oscuridad y temor en Cangas del Narcea y el Suroccidente, con la polución disparada

Una villa cerrada a cal y canto. Las calles de Cangas del Narcea eran permanecían ayer casi desiertas y quien se aventuraba a caminarlas lo hacia con prisa, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo o con una mascarilla. Y sobre su cabeza, un cielo de oscuridad, como si nunca hubiese amanecido.

La alarma sacudió la capital canguesa a primera hora y a todos los concejos del Suroccidente asturiano: todo era oscuridad e inquietud, envueltas en un aire irrespirable causado por un humo denso formado por un aire irrespirable por el humo y las cenizas de los diversos incendios forestales activos en la zona.

La sorpresa dio paso a la preocupación. Se cancelaron las clases en los colegios de los cinco concejos del Suroccidente por prevención y en el hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa se suspendieron las intervenciones quirúrgicas programadas para la jornada de ayer. El Ayuntamiento decidió no abrir ni la piscina municipal ni el polideportivo. Además, algunos comercios de la villa decidieron cerrar al público ante la persistencia del humo y la llegada de cenizas a lo largo de toda la mañana en un escenario que recordaba los últimos días de Pompeya.

El gerente del área sanitaria II, Carlos Pintado, explicó que el hospital decidió anular las intervenciones quirúrgicas por la presencia de las partículas en suspensión en el aire: no solo el humo asfixiaba, sino que la ceniza se adhería a la garganta. Además, el centro anuló las salidas de ambulancias para recoger a personas que asistían para "poder tenerlas libres ante cualquier imprevisto".

"Si mañana persiste esta situación se volverá a tomar la misma decisión", señaló Pintado, que aseguró que la medida fue valorada por los anestesistas, cirujanos y el neumólogo del centro hospitalario. No obstante, Pintado recalcó que el resto del hospital funcionó con normalidad y que sí habría intervenciones en caso de urgencias.

Poco antes de las once de la mañana, la Consejería de Educación ordenaba anular las clases durante toda la jornada. En 23 colegios de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Allande y Tineo se ordenó la salida de 2.500 alumnos. Fue una decisión que profesores y directores consideraban acertada porque veían que los niños estaban llegando asustados y además, no podían salir del aula. "Ya nos habíamos planteado que no salieran al recreo, porque en el colegio tenemos niños con asma, pero luego se dio la orden de suspender las clases y es lo mejor porque estaban nerviosos, no amaneció hasta mediodía", subrayó Dulce María Menéndez, directora del colegio Maestro Casanova.

Los padres también aplaudieron la medida. "La verdad que hoy están mejor en casa, sin salir a la calle a respirar este humo", opinó Rosa Fuertes mientras esperaba la salida de los menores. En el mismo sentido se manifestó Julio Santiago quien apuntó que "para estar con miedo en el colegio por esta oscuridad, mejor vuelven para casa; además es muy preocupante para quienes tengan asma".

En los comercios y establecimientos hosteleros la presencia del humo afectó de forma negativa. Sin gente en la calle, las terrazas permanecían prácticamente vacías y los bares y cafeterías que abren los lunes, a medio gas. "Con los bares de al lado cerrados porque es lunes, debería de estar lleno, pero hoy no hay gente ni en la calle", aseguraba el dueño de una cafetería que en plena hora punta de desayunos no tenía ni la mitad de clientes que otros días. Las tiendas se mantenían totalmente cerradas para que la ceniza y el intenso olor a quemado no entrasen en los locales. "Normalmente tenemos todo abierto pero hoy se cuela el olor y además no se puede respirar, por otra parte no hay gente en la calle así que tampoco hay clientes", lamentó Vanesa Rodríguez. Muchos decidieron echar el cierre antes de tiempo tanto por las molestias como por la falta de clientes.