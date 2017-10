Asturias registró 95 incendios en 40 municipios desde el pasado fin de semana

Asturias ha registrado desde el pasado fin de semana 95 incendios en 40 municipios, según el balance provisional confirmado este mediodía por el portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez. En cinco días, el servicios de emergencias autonómico recibió un total de 15.045 llamadas, de las que el 30 por ciento se produjeron el lunes, la jornada de mayor incidencia de los fuegos.

El Principado no ha incluido en este primer balance la superficie afectada por las llamas, ya que aún no se dispone de los datos correspondientes a la perimetración de las zonas dañados. Martínez, no obstante, indicó que los focos localizados en Ibias y Degaña tienen la calificación de grandes incendios, es decir tienen una superficie cada uno superior a las 500 hectáreas. El portavoz del Gobierno regional destacó la importancia de que no haya víctimas mortales, al tiempo que expresó su pesar por las cuatro muertes en la comunidad vecinal de Galicia.

El Gobierno asturiano estudiará el establecimiento de ayudas de carácter regional. El portavoz del Ejecutivo avanzó que se establecerán contactos con Galicia para tratar de lograr líneas de ayudas estales y europeas. "Pediremos al Ministerio de Interior la flexibilización de los criterios para las ayudas permanentes en materia de protección civil. Ya lo pedimos en 2015 y no se hizo. Galicia también se sumará", añadió Martínez.

El consejero de Presidencia eludió entrar en valoraciones sobre el origen de los incendios y la revisión de las penas por incendio que yan han reclamado algunos partidos. Guillermo Martínez se remitió a las estadísticas de oleadas anteriores de incendios para valorar si esta última tanda de fuegos ha sido intencionada. "No parece que haya causas naturales tras el origen de estos incendios, como podrían ser chispas por rayos o líneas eléctricas. En el episodio de 2015, el 76,5 por ciento de la superficie afectada obedeció a incendios intencionados", afirmó el portavoz del Gobierno. Al ser preguntado por la alusión del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al "terrorismo incendiario", el portavoz del Ejecutivo asturiano señaló que "lo difícil es identificar a los responsables" y pidió a los partidos de la oposición que no hagan "demagogia" porque "el Norte de Portugal, Galicia, Castilla y León y Asturias no pueden hacerlo todo mal en materia de política forestal".