Cinco noticias que deberías conocer por la mañana

1. El terror de una noche de fuego: "Nadie venía, el calor nos ahogaba"

La lluvia ayuda a sofocar los incendios del Suroccidente y revela un paisaje devastado l Los vecinos, abatidos: "Fue lo nunca visto".

2. Rajoy pide a Puigdemont "sensatez" para evitar que tenga que aplicar el 155

El jefe del Ejecutivo pide al presidente de la Generalitat que no cree más problemas de los que ya ha creado porque "si no va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".

3. "Pasamos mucho miedo, nos perseguían como locos; podrían habernos matado"

Detenido un hombre en Mieres tras perseguir en moto, donde iba de paquete y portando un hacha, a un autobús municipal lleno de viajeros.

4. Las subidas para 2018: otro 0,25% a los pensionistas y el 1,75% a los funcionarios

Mínima revalorización para los jubilados por quinto año, salvo acuerdo político.

5. Premios Princesa de Asturias

- Dos reverencias ante la inmensa minoría

- "Les Luthiers" entregan su botín en el teatro Jovellanos