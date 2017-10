Miguel Santos: "Los métodos educativos de hoy no despiertan pasión por aprender"

"Los niños no solo tienen derecho a escolarizarse sino a tener éxito en la escolarización", defendió ayer ante medio centenar de inspectores educativos de Asturias, Bulgaria y Turquía, el catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos."Los métodos educativos no despiertan la pasión por aprender. Que un profesor de Lengua pida silencio nada más comenzar la clase es una barbaridad", proclamó el catedrático de Málaga. A juicio de este experto, hay que fijarse en la causas reales del abandono escolar y tener cuidado con los diagnósticos que se realizan para fijar con rigor el origen del problema de abandono escolar", precisó. Pero, ¿cuál es la raíz real del problema? "Nos preocupamos por tener una escuela igual para todos y de ser lo más precisos midiendo cuando en esa carrera los ritmos de aprendizaje no tienen nada que ver unos con otros", señaló el experto. Uno de los pilares fundamentales del fracaso escolar, según Miguel Ángel Santos, reside precisamente "en el lenguaje que empleamos con los niños, en la cultura, en las dinámicas de tipo social...". Por ello, la tarea que corresponde al profesor no es decir al niño "tú no sirves" o "no llegarás" sino motivarle y "alimentar su pasión por aprender". Al final, precisó Santos, la labor de la escuela no consiste en formar a los mejores sino que esos alumnos "sean los mejores para el mundo". Eliminar esa dinámica obliga también a erradicar la dinámica de competitividad que se ha impuesto.