Turismo admite la necesidad de "mejorar" la calidad del empleo en el sector

Los puntales del discurso triunfalista del turismo asturiano, con su año "extraordinario", con su incremento de visitas y pernoctaciones y su porcentaje del Producto Interior Bruto regional tendiendo al once, se tambalearán si el beneficio no llega también a los trabajadores. El director general de Turismo admite que necesitan "mejorar" la asignatura que él llama de las "relaciones laborales entre empresa y empleado", dirigiéndolas hacia un concepto de empleo de "más calidad" sin perder de vista que los trabajadores son la primera carta de presentación" de la oferta turística ni que los empresarios vienen de hacer el "enorme esfuerzo" de sobrevivir a una crisis devastadora. Julio González Zapico, que ayer comparecía en la Junta para explicar los pormenores del Programa de Turismo Sostenible Asturias 2020, respondió de ese modo a la duda que el diputado de IU Ovidio Zapico expuso respecto al reverso del éxito turístico y a sus muy variadas asignaturas pendientes.

La pregunta era si se puede hablar de "empleo de calidad en una comunidad autónoma y un sector que tiene mujeres ganando 1,50 euros por habitación hecha y jóvenes con contratos y trabajos de media jornada y en el que florecen cada vez con mayor frecuencia los falsos autónomos". La contestación del director general asiente, habla de "repartir los beneficios, no tanto los económicos como los de las relaciones laborales", y admite así un problema cuya resolución no atañe directamente a su departamento pero puede tener respuesta sin salir de la Consejería a la que pertenece, la de Empleo, Industria y Turismo. Venía González Zapico de repasar los significativos incrementos del sector en un año que avanza camino de la ruptura de su propio máximo histórico, que hasta agosto supera en un 6,3 por ciento las pernoctaciones del exitoso precedente inmediato -2016 fue el año del récord del turismo asturiano-, que avanza por delante de su mejor registro en visitas internacionales, gasto e ingreso turístico, pero que tiene también un puñado de preguntas pendientes de respuesta.

Quedó eso claro ayer en los intercambios de González Zapico con los grupos de la oposición, donde el director general escuchó también reproches por "masificación" que combatió restringiéndola a "momentos muy puntuales". Y si la ruta la trazan los cuatro dogmas que propone como objetivos el Programa de Turismo Sostenible -desestacionalización, internacionalización, sostenibilidad y equilibrio territorial-, la oposición parlamentaria cubrirá de reparos la mayor parte de ellos. Asturias ha tenido este año el 47,6 por ciento de sus pernoctaciones hoteleras concentradas en julio y agosto. Pese al dato, el segundo más alto de la España Verde sólo por detrás de Cantabria, Zapico sostiene que poco a poco "estamos consiguiendo" sacar al turismo asturiano de su confinamiento en la temporada alta. "Cada vez, lentamente, estamos ganando más terreno, comiéndole más meses al año en ese proceso de desestacionalización" que no convence a la oposición. "El turismo cultural desestacionaliza", opone por ejemplo Pedro de Rueda (PP) antes de denunciar la ausencia de planificación en éste y otros asuntos. "Viene más gente, pero no tenemos capacidad de que ese incremento redunde sobre el empleo, porque faltan cimientos sólidos y porque tenemos que crear productos turísticos que no tenemos". Además de poco plan para el turismo cultural detecta un "desequilibrio tremendo" y pide "una estrategia pensada y dimensionada para el occidente, un traje a medida".

La enmienda a la gestión celebra los buenos resultados, pero se acompaña de la sensación de Paula Valero (Podemos) de que entre los gestores turísticos del Principado "hablan mucho de datos y poco de la repercusión económica" o la convicción de Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos) sobre lo que "falta para llegar a un modelo de turismo sostenible, cooperación y coordinación" entre administraciones, comunidades autónomas y departamentos de la misma administración regional. Coincide con Carmen Fernández (Foro) en señalar la "deficiente dotación" de algún turismo rural en conexiones y nuevas tecnologías y Ovidio Zapico (IU) vuelve al principio reseñando la urgencia de que "esos datos de recuperación en el turismo repercutan también directamente en el trabajador del sector".