"Todo volverá a reverdecer pero esto no puede caer en el olvido"

Volveremos a ver verde el monte pero lo que ha ocurrido no puede caer en el olvido. Así resumía hoy Víctor García, vecino de Trabao, en Degaña, el sentir de toda Asturias y en especial del Suroccidente asturiano y de los vecinos que han sentido en primera persona el calor de las llamas, el olor del humo y la impotencia de ver fuegos provocados por incendiarios acabando con los montes.

"En cuanto caigan cuatro gotas esto volverá a reverdecer". Lo sabe bien Víctor García, un chaval que vive y trabaja en Degaña, que tiene 25 años y que ha recuperado el desaparecido oficio de cunqueiro. Sabe que todo volverá a ser verde "pero cuando ya no tengamos el negro en la retina no podemos permitir que lo que ha ocurrido caiga en el olvido". Lo que ha ocurrido es "una pérdida incalculable" porque ha afectado a la diversidad "al hábitat del oso, del urogallo, de los roedores, mustélidos, a la flora que alimenta a las abejas que dan de comer a los apicultores y a los pastos que dan de comer al ganadero", en definitiva, "un equilibrio que se ha mantenido durante siglos y que arde en apenas unos minutos".

La lucha del mundo rural asturiano, que debe extenderse a toda la región, es contra lo que García define como "terrorismo ambiental, con el que tenemos que acabar". "No podemos permitir que una sociedad avanzada vea como los recursos que nos dan de comer se agoten en unos minutos".



95 incendios en 40 municipios

Asturias ha registrado desde el pasado fin de semana 95 incendios en 40 municipios, según el balance provisional confirmado este mediodía por el portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez. En cinco días, el servicios de emergencias autonómico recibió un total de 15.045 llamadas, de las que el 30 por ciento se produjeron el lunes, la jornada de mayor incidencia de los fuegos.

El Principado no ha incluido en este primer balance la superficie afectada por las llamas, ya que aún no se dispone de los datos correspondientes a la perimetración de las zonas dañados. Martínez, no obstante, indicó que los focos localizados en Ibias y Degaña tienen la calificación de grandes incendios, es decir tienen una superficie cada uno superior a las 500 hectáreas.



Investigación de la Fiscalía

Ahora la Fiscalía investiga lo ocurrido. Ha requerido al Seprona de la Guardia Civil, de las comandancias de Oviedo y de Gijón, y al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para que le informen "en el plazo más breve posible" de todos los incendios registrados en el Suroccidente astutiano: Llocalización, fecha de detección y fecha de extinción, concretando cuáles de los mismos son los que están o tiene previsto investigar. Además, se les ha requerido también que intercambien información, concretando cuáles de los incendios registrados son los que el Principado ha encomendado o tiene previsto encomendar que investiguen las BRIPA y si ha dado cuenta a la Guardia Civil, a efectos de evitar duplicidades en las investigaciones.