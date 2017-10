Bulos en la red, construir sobre quemado

Una iniciativa en Change.org insta a cambiar la ley de Montes aprobada en el Congreso de los Diputados, porque, según aseguran los promotores, permite recalificar los terrenos que ardido en incendios forestales para que se pueda construir en ellos. Nada que ver con la realidad. En Asturias, por ejemplo, la ley impide esa recalificación de los terrenos quemados. No obstante, se han levantado las limitaciones sobre las acotaciones. Antes, un terreno quemado, no se podía utilizar como pastizal hasta pasados dos años. Ahora pueden usarse antes esos terrenos como pastos. No se permite utilizar como pastos zonas arboladas que hayan sufrido un incendio.

El ejemplo de la iniciativa en Change.org es un ejemplo de los bulos que han surgido en internet al hilo de la última ola de incendios registrada en el Noroeste de la península. En las redes sociales también han circulado estos días fotografías de grandes incendios que no se corresponden con los fuegos registrados en los últimos días. Como ocurrió con los incidentes del pasado 1 de octubre en Cataluña, algunas personas utilizan las redes para intoxicar, difundiendo fotografías que se corresponde con otros acontecimientos, lo que obliga a comprobar la veracidad de esas informaciones.