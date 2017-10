Día mundial del cáncer de mama: "El cáncer no es un monstruo"

Fátima Hadjam tiene 47 años y hace dos meses le diagnosticaron un cáncer de mama. "Yo hacía revisiones todos los años pero en la última mamografía me dijeron que había algo malo, mi mundo se desmoronó". Esta ingeniera informática de origen argelino tuvo que cambiar su ritmo de vida replantearse las prioridades. "Mi primera preocupación fue cómo decírselo a mi familia pero luego me dí cuenta de que tenía que pensar en cómo decírmelo a mí, lloré durante varios días y al final decidí luchar". Fátima todavía tiene las cicatrices de la operación a la que se sometió el paasdo mes de septiembre y está pensando en cambiar su domicilio a Oviedo para estar más cerca del Huca cuando tenga que empezar su tratamiento. "El cáncer no es un monstruo", asegura Fátima, "te hace replantearte muchas cosas y te obliga a empezar una nueva vida".

Victoria Fernández sólo tiene palabras de agradecimiento para el equipo médico que la operó en el Hospital Monte Naranco hace unueve años. "El doctor Arias y su equipo fueron muy amables y en el Hospital Cntral si una enfermera era amable, otra más, eso no se me olvida porque era lo que necesitábamos". Su pensamiento cuando le dieron el diagnóstico fue para su nieta de tres meses. "Sólo pensaba que no podría verla crecer y fue mi gran apoyo tras las sesiones de quimioterapia. Me abrazaba y me reconfortaba. Los médicos dijeron que el 50% de mi recuperación se debió a ella".

Alicia Hierro era profesora de música, tras sufrir dos procesos de cáncer su vida dió un giro de 180º. "Llegué a este ámbito por casualidad, me dediqué a la docencia durante 22 años y con la enfermedad decidí cambiar el chip". Ahora Alicia es asesora de belleza e imparte cursos de maquillaje a las pacientes oncológicas. "Cuando estás en una situación así el aspecto es muy importante. Puede parecer algo frívolo pero verte bien ayuda en la recuperación".



"Necesitamos un estudio sobre el impacto de los productos químicos en los casos de cáncer"

"Cuando escuhan por primera vez un diagnóstico como éste se quedan muy afectadas, es un proceso emocional difícil de llevar", sentencia el cirujano y director del HUCA: Pablo Fernández. En los últimos años se están registrando más casos de cáncer de mama pero los diagnósticos llegan antes y eso posibilita aumentar la supervivencia.

Las pacientes que se diagnostican cada vez son más jóvenes y eso puede tener que ver con los factores ambientales, "Hay productos químicos en cosméticos o jabones, como los parabenos, que han podido afectar durante un largo periodo de tiempo a una parte de la población. Necesitamos un estudio a fondo de las consecuencias que pueden tener".

Más del 80% de los casos de cáncer se curan gracias a los programas de cribado "a pesar de que hay personas que no vienen cuando se citan", recuerda el doctor Pablo Fernández. Los avances tecnológicos como la radioterapia y la puesta en marcha de terapias menos invasivas han supuesto un avance muy importante en los tratamientos de las pacientes.