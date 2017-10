Los ingenieros urgen a actualizar los planes de defensa del fuego en concejos de alto riesgo

De los 78 concejos asturianos, un total de 55 se consideran de "alto riesgo" por la frecuencia y virulencia de los incendios forestales. Hace diez años se elaboraron planes de defensa integral que incluían todo tipo de medidas, desde mejoras silvícolas a creación de cortafuegos y pistas, instalación de puntos de agua para facilitar la extinción, pistas de aterrizaje, puestos de vigilancia, repoblaciones y vías de escape de los pueblos en caso de situaciones complicadas. "La mayor parte de las medidas no se han aplicado porque la Administración se ha visto desbordada. Aunque ahora existan esos planes, no sirven de mucho", indicó ayer David Barraso Romero, decano territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Urge, por tanto, "actualizar esos planes de defensa de los pueblos, especialmente ahora, que vemos que los incendios forestales, como los registrados en el Suroccidente, están afectando al patrimonio humano".

A última hora de ayer sólo quedaban dos incendios en Asturias, el de Seroiro, en Ibias, y el de Llamas de Mouro, en Cangas del Narcea, ambos controlados. Aún no ha finalizado el perimetraje de la superficie quemada, pero según el sistema de observación por satélite EFFIS-Copernicus, de la UE, habría alcanzado las 5.021 hectáreas. El portavoz del Gobierno asturiano, el consejero Guillermo Martínez, hizo ayer una llamada a la colaboración de los vecinos para aclarar la autoría de los fuegos que se han llevado por delante cientos de hectáreas de monte, sobre todo en el occidente de Asturias. "Incendiar un monte es una acción criminal, por eso pedimos la colaboración ciudadana para identificar y detener a los autores de un delito ecológico contra todos los asturianos", manifestó Martínez al término del Consejo de Gobierno de ayer.

El Consejero ofreció los primeros datos, aún provisionales, de la cadena de fuegos declarados en Asturias desde el pasado fin de semana: 96 focos en 41 concejos, de los que 50 han sido considerados incendios y los 46 restantes como conatos. El servicio de emergencias del Principado recibió en los últimos días 15.045 llamadas, de las que el 30 por ciento, más de 4.400, se localizaron el pasado lunes, la jornada de mayor alarma entre la población por la repercusión del humo. Martínez valoró positivamente que no hubiera que lamentar víctimas mortales en Asturias, donde se registró un herido leve en Cornollo (Allande), un hombre que se quemó las manos cuando trataba de frenar el avance de las llamas en su finca. También expresó su solidaridad con Galicia. El Gobierno asturiano estudia la concesión de ayudas de carácter regional y se unirá a Galicia para reclamar líneas de ámbito estatal y europeo. El Consejero afirmó que las estadísticas revelan que la gran mayoría de los incendios son intencionados: el 76 por ciento de los que asolaron la región a finales de 2015, y pidió a la oposición que "no haga demagogia porque los responsables de los fuegos no son políticos". Martínez quiso agradecer expresamente la labor de los 500 efectivos del dispositivo antiincendios.