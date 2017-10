Javier Fernández: "El futuro de Cataluña pasa por cicatrizar esta situación en el marco de la Unión Europea"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ve "bien" el acuerdo entre el PP y el PSOE para que haya elecciones en Cataluña en enero "porque el control del Gobierno central no puede ser de forma indefinida". Fernández, que ha valorado las últimas noticias sobre el desafío independentistas antes de entrar a la recepción que los Reyes de España ofrecen a los premiados con las medallas de Asturias, desea que "el Gobierno acierte con la aplicación del artículo 155, ahora hay que apoyar al Gobierno para restaurar la legalidad en Cataluña", tras recordar que los consejos de administración de las empresas están votando para irse de Cataluña por la incertidumbre y la inestabilidad creada tras el referéndum del 1-0.

El presidente asturiano también aludió la vertiente emocional del conflicto que, a su juicio, entraña una gran complejidad. "Existen, lamentablemente, dos comunidades en Cataluña que están diferenciadas por su sentimiento hacia España. Es una cuestión emocional que hay que restañar y eso, haya elecciones o no, no se resuelve en poco tiempo. El futuro pasa por cicatrizar esa situación en el marco de la Unión Europea"