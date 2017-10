El profesor de la Universidad Sanz Medel, elegido uno de los científicos más influyentes en el mundo

Alfredo Sanz Medel, profesor emérito y catedrático de Química Analítica en la Universidad de Oviedo, ha sido elegido uno de los más influyente científicos en el mundo, ocupando la cuarta posición en la categoría de Espectroscopía. La revista "The Analytical Scientist" publica una lista que denomina "Power List 100" del año 2017, de los diez investigadores más destacados en otras tantas categorías diferentes de la Química Analítica.

El profesor Medel es autor o coautor de más de 600 publicaciones científicas internacionales, varias patentes y libros. Ha sido organizador de numerosos congresos y es bien conocido como conferenciante, tanto en España como en el extranjero, y por los trabajos de investigación que su grupo realiza en Oviedo y en el que trabajan más de treinta profesores.

Sanz Medel fue presidente desde 1989 hasta 1998 del Grupo Espectroquímico Español de la Real Sociedad Española de Química. Ha sido editor de las revistas científicas "Journal of Analytical Atomic Spectrometry" y "Mikrochimica Acta", así como miembro Asociado de la V Comisión de la IUPAC como experto en "Especiación". Hoy es delegado de la revista "ICP Information Newsletter" (Massachusetts, USA) y pertenece al comité asesor de "Talanta" (Pergamon Press), "Spectrochimica Acta", parte B (Elsevier) y, "Monographs in Analytical Spectroscopy" (Royal Society of Chemistry, London). Desde 2002 es editor de "Analytical and Bioanalytical Chemistry" (ABC) de Springer, Heidelberg.

En la actualidad están trabajando en Nuevos detectores atómicos y metodologías para el análisis multielemental de Ultranzas, Sensores moleculares, basados en técnicas de lumniniscendia y en la nanotecnología para aplicaciones biomédicas y medioambientales, Desarrollo de Técnicas Híbridas para el análisis de tóxicos metálicos y sobre todo para la "Especiación" de elementos en muestras de interés biológico y medioambiental, y Especiación y Proteómica, una temática reciente para investigar biomoléculas asociadas a metales y semimetales empleando la Espectrometría de Masas e integrando el empleo de fuentes iónicas elementales (ICP) y moleculares (MALDI- y ESI-).

Después de concluir su Tesis Doctoral en la Universidad de Zaragoza (1973), el profesor Sanz Medel realizó una estancia postdoctoral en el Imperial College de Londres bajo la dirección del Prof. T. S. West. De vuelta a España, trabajó como Profesor Agregado de Química Analítica en la Universidad Complutense (Madrid). En Octubre de 1978 pasó a formar parte de la Universidad de Oviedo donde, cuatro años más tarde fue nombrado catedrático.

