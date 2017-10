IU ofrece a Podemos negociar el Presupuesto regional "de tú a tú"

El coordinador general de IU aplaudió ayer que a la hora de negociar los Presupuestos del 2018, una de las primeras cosas que ha escuchado a la nueva ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana es que "por primera vez" querían hacer bandera "un poco" de nuestra lengua natural, "que es el asturiano".

Según el coordinador general de IU, entre las medidas generales que propone su formación a la hora de discutir las cuentas de 2018, el asturiano representa la cuarta pata, junto al gasto social, las políticas de empleo y la sostenibilidad ambiental "pero no menos importante" que el resto.

Respecto a Podemos y su planteamiento de ir en solitario a la negociación del Presupuesto con el PSOE asturiano, Argüelles reconoció que la situación abierta es sorprendente, tanto porque en Madrid ya existe un grupo conjunto como Unidos Podemos, por una mera razón práctica: "Ir de tú a tú, de 14 a 14 (en la negociación de las cuentas regionales) es más sensato". En cualquier caso, el coordinador general de IU insistió en que su formación mantendrá el ofrecimiento "a las fuerzas del cambio" para que se llegue a acuerdos. "Nosotros, de verdad, creemos que unidos podemos más que no unidos. No compartimos en este caso ese posicionamiento pero respetamos la postura de cada cual y, sobre todo, no nos van a encontrar en la confrontación".

Argüelles también insistió en que va siendo hora de desmontar el mito de que los impuestos son malos. "La propuesta fiscal de IU plantea gravar la riqueza, con una reducción del mínimo exento sobre el patrimonio de 700.000 euros más vivienda permanente actual a 500.000 euros y domicilio habitual; una vuelta atrás en el impuesto de sucesiones, y, además, impuestos de tipo medioambiental y sobre bebidas azucaradas", precisó Argüelles. En el caso de los impuestos medioambientales, el coordinador de IU especificó que uno de ellos sería relativo a las bolsas de plástico de un solo uso. En total, los ingresos de estos cambios en materia fiscal podrían suponer unos ingresos adicionales de 58 millones, aseveró.

Respecto al debate en torno al asturiano, Argüelles continuó explicando que "hace años" había miedo a que se perdiera "y no desapareció, pero todavía no hay recursos suficientes y hay que trabajar mucho por el asturiano". Por eso, planteó que "dentro de las posibilidades de la administración", se pueda recuperar y fomentar su uso y acercarlo "lo máximo" posible a la cooficialidad. Así, concretó que si hay que "sugerir" cambiar el Estatuto de Autonomía, "pues lo sugerimos y lo pedimos". "El asturiano no es algo de pueblo y que sólo se pueda usar para hablar en casa, es nuestra cultura, nuestra lengua y no tiene que envidiar nada a otras lenguas, por lo tanto hay que apostar por el asturiano", defendió. Y sobre el cambio de postura de la FSA sentenció que espera que suponga un cambio de actitud a la hora de negociar medidas concretas para la normalización de nuestra lengua. "Fue de las primeras cosas que escuché a la nueva dirección de la FSA: que por primera vez querían hacer bandera un poco de nuestra lengua", proclamó Argüelles, antes de advertir que "el camino se demuestra andando".