Una broma sobre el himno de Asturias incendia Twitter

Hace tiempo que en Twitter hay muchos que no se toman a bien la ironía. Y con ciertas cosas no se juega. Al menos eso fue lo que el pasado viernes le intentaron advertir muchos internautas al responsable de la cuenta de una conocida revista. El CM había ironizado sobre la imagen del Rey Felipe VI al final de la gala de entrega de los Premios "Princesa de Asturias" cantando el "tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor" (una estrofa del himno de Asturias) pero a algunos esa broma no les sentó del todo bien.





Felipe uve palito cantando tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 20 de octubre de 2017

Te estoy explicando, yo que lo escribí, de qué hice burla. Creo que es bastante evidente. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 21 de octubre de 2017

Ya lo sé, so MeMo. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 21 de octubre de 2017

Las respuestas no se hicieron esperar