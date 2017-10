Una médica de La Lila dio anabolizantes a un amigo de su hijo "porque estaba cansado e inapetente"

El juicio contra dos médicos del ambulatorio de La Lila, de Oviedo, acusados de prescribir sustancias anabolizantes a deportistas con el objetivo de aumentar sus capacidades físicas, quedó suspendido ayer por la incomparecencia de dos personas cuyo testimonio es considerado clave. Uno de ellos es el destinatario de las prescripciones de uno de los acusados, una médica que aseguró que el joven era "compañero de colegio" de uno de sus hijos y que le dio ese fármaco porque se encontraba "cansado, inapetente y débil". El otro acusado, un médico ya jubilado, negó haber prescrito anabolizantes "en cuarenta años de profesión", y aseguró que en las fechas que figuran en la receta (septiembre de 2013) él estaba de vacaciones, y que la letra que figura en la receta no es suya (sí lo son, reconoció en cambio, su sello y su firma).

El segundo compareciente que no acudió a la cita es un perito caligráfico. Sí declaró en el juicio otro especialista en esta materia, que actuó como perito a solicitud del propio acusado y que ratificó la versión del facultativo. Este médico insinuó que alguien pudo apropiarse de recetas que él dejaba firmadas para su posterior uso.

La vista oral, que se desarrolló ayer en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, se reanundará el lunes 13 de noviembre. La Fiscalía solicita prisión e inhabilitación para ambos médicos. Sostiene que, a lo largo del año 2013, desde sus respectivas consultas en La Lila, realizaron estas acciones a sabiendas de que estaban poniendo en peligro la vida o salud de las personas. Se trata, según la Fiscalía, de personas que practicaban deporte de forma no federada y que pretendían aumentar su musculatura. La médica aseguró que ignoraba que el amigo de su hijo, al que prescribió lo que denominó "vitaminas" mediante recetas privadas -no financiadas por la sanidad pública-, practicaba culturismo. "Yo sabía que iba al gimnasio, pero no en ese sentido", indicó.

La Fiscalía considera que la médica es autora de un delito contra la salud pública, y su colega varón de un delito continuado de falsedad en documento público. Para la mujer reclama dos años de prisión, multa y una inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina durante tres años. Para el médico, pide seis años de prisión, multa y cuatro años de inhabilitación.

En la vista oral de ayer declaró la jefa del servicio de Farmacia de la Consejería de Sanidad, Ana Isabel García. Éste departamento fue el que alertó a la Guardia Civil de la existencia de irregularidades en el uso de estas sustancias. A su vez, había sido advertido por un boticario de la proliferación de anabolizantes.

También declararon dos farmacéuticos de Oviedo. Ambos reconocieron haber dispensado sustancias anabolizantes, y uno de ellos reconoció haberlo hecho sin receta. Asimismo, fue llamado a la sala un practicante de culturismo que aseguró que no conocía al médico acusado, pese a lo cual sus datos figuran en la receta atribuida al facultativo; sí admitió que en 2013 consumió sustancias que consiguió a través de "amigos que tienen algo y te daban".