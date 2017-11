El Ministerio promete al Principado un plan nacional contra el plumero de la Pampa

Ayer fue "la primera vez que una comunidad autónoma" reclamaba del Ministerio una estrategia nacional para erradicar el plumero de la Pampa. El consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, y su viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, festejaban la promesa de que el Gobierno tendrá un plan contra la planta invasora al salir de una reunión en Madrid en el que la secretaria de Estado del ramo, María García, asimiló a simple vista "la magnitud y la preocupación por el problema". Fano, invitado por la tarde a diseccionar la invasión del plumero en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, contó que el compromiso exige arbitrar un mecanismo de erradicación de largo plazo y alcance nacional y que eso hasta ahora "específicamente no existe" por mucho que la cortaderia selloana figure entre las plantas del catálogo español de invasoras, o que sea, dirían a dúo Lastra y Fano, "el problema medioambiental más grave de los que tiene Asturias".

La maniobra a escala de país se desenvuelve en el largo plazo, el Principado calcula un año, y por eso debe complementarse con un "protocolo urgente". Para no esperar, precisó ayer el Viceconsejero, "vamos a montar un proyecto" en el que la Administración del Estado actué en las carreteras y áreas invadidas de su competencia, "nosotros lo hagamos en paralelo con ellos" en los espacios propios del Principado y a la vez también intervengan los ayuntamientos y "demos a los particulares elementos de lucha", precisando que en estos últimos casos "nosotros correremos con los cargos correspondientes a esa actuación". La idea es que la implicación múltiple de actores termine en Europa, donde la situación se hace más compleja a la vista de que el plumero no figura entre las especies "preocupantes" para la UE, pero allí el próximo día 9, en una reunión en Bruselas, el Gobierno autonómico intentará impulsar los trámites para el cambio del reglamento ejecutivo de la Unión, algo que "no va a ser fácil".

De momento, el Principado ha configurado una aproximación al problema que parte de la medida aproximada de la extensa superficie cubierta de cortaderia selloana. El primer cálculo da unas 512 hectáreas y aún no existe estimación de costes de erradicación, aunque si sirve aquél apuntado hace algunos años de los 8.200 euros por hectárea se confirmará lo que ayer avanzaba el viceconsejero de Medio Ambiente: "Hablamos de millones de euros". Con arreglo a esa estimación serían más de cuatro, pero es pronto. "No me vale un euro por planta ni cinco", matiza Fano, porque el coste varía según la zona de la intervención y en función de una multitud de imponderables. El caso es "intentar buscar métodos eficaces y baratos".

La mesa redonda de ayer, con expertos de extracción diversa, quiso una aproximación completa al problema y a sus remedios. Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, puso sobre la mesa la eficacia de la corta y tratamiento con herbicidas -con la salvedad de los posibles efectos cancerígenos del más utilizado, el glifosato- y sobre las conciencias de todos un aldabonazo de advertencia colectiva: "Sólo si todos nos damos cuenta del perjuicio que causa esta hierba", avisa, "será posible que entre todos podamos contribuir a su eliminación. Si la sociedad no se da por aludida, va a ser muy difícil".

Alejandro Lobato, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Asturias, identifica en Cantabria un ejemplo adaptable de tratamiento de choque y emplaza a estructurar la acción en tres bloques: prevención, alerta y erradicación. La prevención exige la "revegetación" de terrenos sensibles, la "alerta y respuesta" requiere actuar nada más detectar la presencia de la planta, y la fase de "erradicación" descarta el fuego y el desbroce para abrazar el método mecánico de arranque y no descarta , porque así se ha hecho en Cantabria, "utilizar a pastores locales" para terminar de recuperar el terreno. Con un plan serio, remató, "podría existir la posibilidad de controlar la especie en diez años".

Alexis Montiel, asesor de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, incidió en la inutilidad de los métodos de acción que no coordinen los esfuerzos de las administraciones y en la necesidad de erradicar además de la especie "los enfoques localistas". Su método añade al control físico y al químico una tercera opción, experimentada en la reserva vasca de Urdaibai. Consiste en efectuar "sucesivos cortes hasta el agotamiento del rizoma y "cubrirlo con una lámina de poliestireno negro de manera que se inhiba la fotosíntesis. Así", remata, "la planta se muere entre seis meses y un año".