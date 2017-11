Estas son las 8 cámaras para vigilar el uso del cinturón que ha instalado la DGT en Asturias

Desde mediados del mes de noviembre la Dirección General de Tráfico empezará a multar con hasta 200 euros de sanción y tres puntos a quienes circulen sin tener puesto el cinturón de seguridad. Y lo hará gracias a los "espías" que desde hace semanas funcionan ya en las carreteras de todo el país. Son 50 cámaras. Ocho de ellas han sido instaladas en el Principado.

Por el momento quienes conduzcan sin cinturón recibirán "sólo" un aviso. Pero por si acaso aquí te dejamos la lista de los lugares exactos en los que están instaladas estas cámaras.

UBICACION PUNTO KILOMETRICO SENTIDO

A–66 33,85 C

A–8 401,05 D

AI–81 0,00 C

AS–266 5,00 D

A–8 385,13 C

A–66 48,70 D

N–632 98,74 D

AI–81 1,90 D