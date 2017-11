El tratamiento del Reino de Asturias en los libros de texto, en manos de los colegios

El tratamiento del Reino de Asturias en los libros de Asturias debe ser objeto de vigilancia por parte de los centros educativos. El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha ofrecido esa respuesta a la pregunta formulada en el pleno de la Junta General por el diputado de Foro, Pedro Leal. "Ni autorizamos, ni aprobamos, ni homologamos los libros de texto", afirmó Genaro Alonso quien atribuyó esa competencia "a la autonmía de los centros educativos" si bien reconoció que la Inspección educativa tiene la misión de "velar" para que los contenidos de los libros de texto sean los adecuados.

La respuesta del Consejero no satisfizo al diputado forista, que la tildó de "ambigua, por escurrir el bulto". Pedro Leal lamentó que las incorrecciones, "información adulterada" sobre el Reino de Asturias, se han vuelto a repetir este curso. "Por lo tanto, los controles han vuelto a fallar", ha cuestionado Leal, quien reclamó al Ejecutivo asturiano "un poco de autocrítica". A juicio de Leal, "controlar no es ir en contra de la autonomía de los centros. En la escuela no se debe manipular a los niños", manifestó Pedro Leal, quien reclamó "información veraz" en los libros de texto para evitar situaciones como "la manipulación de la historia española" en los colegios de Cataluña.