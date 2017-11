Sanidad descarta obligar a fichar: "Sólo se hace en un hospital de todo el país"

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, zanjó ayer en el pleno de la Junta General la polémica a raíz del informe de la Sindicatura que alertaba de la falta de control horario en la sanidad pública, con una defensa firme de la plantilla. El Principado descarta obligar a fichar al personal sanitario por un sistema de relojes.

"Hablar de falta de control horario no es exacto. Las ausencias se notifican con un parte de baja y confirmación. Cuestión distinta es que se haga mediante controles de reloj. Una vez revisado todo el sistema público de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, sólo se hace el control por reloj en el hospital de Cruces", esgrimió Francisco del Busto, quien reiteró que en el SESPA no se aplica porque "el actual sistema responde a las necesidades existentes y el cumplimiento de la jornada es compartido por todos los profesionales".

El consejero de Sanidad ofreció esos argumentos en una interpelación de la portavoz de Foro, Cristina Coto, quien atribuyó a los gobiernos socialistas la responsabilidad del "caos en la gestión" de la sanidad pública. "Ojalá los médicos asturianos pudieran fichar. Pero no pueden hacerlo porque de contabilizarse los excesos de jornada, el SESPA no tendría los ingresos suficientes para pagarles", sostuvo la presidenta forista. Coto definió al Servicio del Salud del Principado de "tierra hostil" para los profesionales. Coto basó ese reproche en el hecho de que "pese a que Oviedo cuenta con la mejor escuela MIR de España, sólo se han quedado en la sanidad pública asturiana 8 de los 500 mejores MIR del país porque Asturias no compite con las mejores condiciones salariales".

Del Busto dio réplica. "No admito que la falta de profesionales sea problema del Principado y del gobierno socialista. La falta de profesionales afecta al conjunto del sistema", respondió Del Busto, quien avanzó que la próxima semana habrá una reunión en Madrid para analizar la falta de relevo del personal médico. El Consejero destacó que Asturias es la comunidad con mejores perspectivas en pediatría, ya que en otras comunidades autónomas esa especialidad es cubierta "al cien por cien" por médicos de familia. Del Busto hizo hincapié en las tres ofertas públicas de empleo en las que trabaja actualmente la Consejería para cubrir las necesidades de personal.

Guillermo Martínez anuncia 225 millones el próximo año para el plan demográfico

Las políticas para combatir el llamado "invierno demográfico" de Asturias enfrentaron al titular de Presidencia, Guillermo Martínez, con el diputado Matías Rodríguez Feito (PP), que le interpeló sobre el Plan Demográfico 2017-2027. "El único responsable es el PSOE. Han traído ponencias, planes especiales. Todo es demagogia", criticó el diputado popular, que calificó la crisis demográfica de "panorama triste y doloroso". Martínez contestó que "el problema demográfico afecta a muchas regiones europeas y españolas para que usted diga que es un problema de la FSA" y anunció que el plan destinará 225 millones en 2018 a medidas para amortiguar la caída de población.

El rigor de los libros de texto sobre el Reino de Asturias, en manos de los colegios

El consejero de Educación atribuyó la responsabilidad de vigilar el rigor de los libros de texto en cuestiones como el Reino de Asturias o la lengua asturiana a los centros educativos, los colegios. "Ni autorizamos, ni aprobamos, ni homologamos los libros de consulta", contestó Genaro Alonso al diputado forista Pedro Leal, que lamentó "el fracaso de los controles" porque los errores se han repetido con algunos libros vigentes para este curso.

El secretario de la CUOTA no pidió la compatibilidad para contratar con Sogepsa

La inspección general de servicios ha comprobado que el secretario de la CUOTA, debía haber pedido la compatibilidad para contratar con Sogepsa y no lo hizo, según confirmó la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. El diputado de Podemos, Héctor Piernavieja, espera que el Principado lleve el caso a la Fiscalía.

El consejero Lastra no despeja las dudas de IU sobre el plan de cercanías de Fomento: "Ya lo veremos"

En IU pusieron gesto de sorpresa con la respuesta de Fernando Lastra sobre si se creía el plan de cercanías anunciado por el Ministro. "Las cercanías están mal. Si me pregunta qué me parece, diré que bien. ¿Fiable? Ya lo veremos", concluyó el Consejero.