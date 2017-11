"La UE acogió migrantes entre los que había terroristas", lamenta el jefe de la Policía belga

"El terrorismo ciego que Daesh nos impone, no entiende de fronteras". Así de contundente arrancó su intervención el comisario de la Policía Federal Belga, Didier Ergo, en las jornadas sobre Seguridad, Rescate y Atención Sanitaria, celebradas en las instalaciones del Instituto de las Emergencias de Asturias. Los dos ataques terroristas realizados por seguidores del autoproclamado Estado Islámico la mañana del martes 22 de marzo de 2016 en el aeropuerto y la red de metro de la capital belga en los que murieron 35 personas (incluyendo tres de los terroristas) y otras 340 resultaron heridas arrojan para los técnicos y especialistas en emergencias varios aprendizajes. El primero: "Hay que poder prever, gestionar y controlar lo imprevisible", planteó Ergo, quien remarcó que ante "atentados cobardes y ciegos" como los de Bruselas solo cabe trabajar "de forma reactiva". No obstante, el comisario de la Policía belga remarcó que pese a los ataques sufridos en los últimos meses en París, Londres, Niza, Munich o Barcelona, más recientemente, han sido "muchos más los atentados evitados o impedidos que los cometidos". El comisario Didier Ergo hizo referencia a que la masacre tuvo lugar siete días después de las operaciones policiales que condujeron al arresto de Salah Abdeslam en Molenbeek, una de las 19 comunas de Bruselas. Esas operaciones policiales se enmarcaban en la investigación policial de los atentados ocurridos en París cuatro meses antes, el 13 de noviembre de 2015.

Segundo aprendizaje. "El terrorista que se quiere autoexplosionar va a lograrlo", continuó el máximo responsable de la Policía belga durante su intervención sobre el trabajo de los agentes, la seguridad de los heridos y del personal interviniente en zona hostil. Ante la imposibilidad de adelantarse a posibles nuevos ataques, los cuerpos de seguridad europeos han desarrollado un sistema de despliegue contenido en los primeros momentos de un ataque terrorista para evitar el primer reflejo: "Lanzarse al lugar del asalto, porque siempre hay un segundo terrorista esperando para cometer lo que conocemos como supraatentado que produce un efecto psicológico mayor", subrayó el comisario Ergo. ¿Cuál debería ser, pues, la estrategia? El jefe del servicio de Bomberos de Bruselas, el teniente coronel Tanguy Du Bus de Warnaffe, advierte que "conviene no improvisar; hay que realizar una coordinación estratégica y operativa". Y lo que es más importante: "Hay que dosificar efectivos". Dos tercios del personal de emergencias estuvo movilizado aquella tráficojornada entre el aeropuerto de Bruselas y la estación de metro de Molenbeek. "Hay que realizar un despliegue rápido pero tampoco puedes movilizar a 100 bomberos si había riesgo de una tercera bomba", señaló el jefe de Bomberos belga. El problema, abunda el comisario Didier Ergo, es la debilidad de sociedades como la europea "que acogió migrantes, de los llegados por Grecia o Turquía, entre los que se escondían terroristas. Nuestro principal valor es haber levantarnos cuando nos golpea algo así".

Tercer aprendizaje. Ante la adversidad, conviene hacer de los problemas oportunidades. El colapso de la red de transporte aquella trágica jornada en Bruselas, con las comunicaciones telefónicas también saturadas por momentos, llevó a que, por ejemplo, los autobuses de línea regular sirvieran para ayudar a evacuar a algunos heridos. "Se montó un puesto médico avanzado en un hotel y un vehículo trajo morfina de los hospitales para las víctimas", rememoró Tanguy Du Bus de Warnaffe.

Cuarto aprendizaje. Hasta ahora, los servicios médicos contaban con que en las ambulancias se viajaba con todo lo necesario para atender cualquier incidencia. El atentado en el aeropuerto de Bruselas evidenció la necesidad urgente de gran cantidad de torniquetes. "El explosivo revienta huesos y abre la carne; nos encontramos con un escenario de muchas personas con miembros amputados. Hasta los atentados no se llevaban torniquetes en las ambulancias", detalló el jefe de Bomberos en la capital belga. Una necesidad ya cubierta.

Quinto aprendizaje. La nueva realidad obliga a prepararse mejor. En Bruselas cuentan con una célula especial de bomberos en zonas no protegidas por la Policía formados específicamente para la extracción de víctimas en lugares donde pueda haber tiradores. "En la sala Bataclán de París hubo lo que llamamos muchas víctimas no debidas. Hubo que esperar mucho para garantizar que era segura la entrada", explicó Tanguy Du Bus. Para evitar esa situación, esa célula especial de bomberos acude con chalecos antibalas en edificios que todavía no han sido declarados seguros. Los primeros minutos son cruciales. Hay que contar muertos, salvar vidas y proteger supervivientes.

Víctor Tejada, enfermero del equipo paramédico de intervención, adscrito al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Saint Pierre de Bruselas, atendió a un terrorista herido de bala que huyó en un arresto tras los atentados de París. El destino le llevó a que cuatro días después tuviera que intervenir para atender a las víctimas de ese mismo terrorista. "Fue algo que nos impactó bastante", reconoció. Pero lo más duro, continuó Tejada, "es saber elegir a quien vas a salvar. A veces te equivocas o no tienes los elementos de decisión adecuados". Ante la amenaza terrorista en Europa toca "reflexionar", dice, "sabemos que va a volver a pasar, intentamos hacer lo mejor posible para lo que vendrá después ". En Bruselas se invita a la población a participar en formaciones en parques de bomberos donde se les ofrecen tres pautas de actuación en caso de atentado: llamar al 112, curar una hemorragia, poner a las víctimas en postura lateral para liberar vías aéreas. "La frustración es que muchos mueren porque no hemos hecho algunos de esos gestos simples", concluyó Tejada.