El PP acusa al Gobierno de "no mediar ni buscar soluciones al caos de la manzana"

El conflicto entre los productores de manzana de sidra y los llagareros llega al terreno de la política. El "número dos" del PP asturiano, Luis Venta, acusó ayer al Principado de "no mediar ni buscar salidas al caos" en el sector por la sobreproducción de manzana de este año. Entre tanto, los cosecheros se hicieron oír en Villaviciosa, y tienen previsto volver a reunirse el miércoles frente al Ayuntamiento porque temen que sus manzanas terminen pudriéndose en sus pumaradas, sin poder venderlas.

Luis Venta apuntó la responsabilidad del Gobierno asturiano, y más concretamente de la consejería de Desarrollo Rural, en esta conflicto, "Tenía que haber reunido ya a ambas partes, productores y lagareros para mediar y facilitar la búsqueda de una solución que afecta a la sidra, un producto bandera de Asturias", sostuvo el diputado popular. "Es inaudito que la Consejera no haya tomado la iniciativa para dar respuestas al problema existente, sobre todo tras el precedente de la gran cosecha de 2015. No es algo inesperado. Esta situación se sabía que iba a producirse de antemano. El aumento ", añadió Venta, quien subrayó que la imagen de pomaradas llenas de manzanas podres, en el suelo y sin recoger, supondrán un daño para la imagen de Asturias. "¿Alguien se imagina las vides de La Rioja o del Albariño con la uva sin recoger?", planteó el diputado regional del PP, quien vaticinó el riesgo de que "cientos de productores de la región se queden sin poder dar salida a miles de toneladas de manzanas", algo que, en su opinión, "el Gobierno asturiano no puede permitir". A juicio de Venta, la administración autonómica debía haber impulsado "la profesionalización" entre los productores de manzana y haber favorecido una organización necesaria en el sector. "Si se ha podido alcanzar un acuerdo nacional sobre la leche, aquí en Asturias debe ser posible alcanzar un acuerdo de mínimos entre todas las partes implicadas, los productores, los llagareros y los hosteleros", planteó el "número dos" popular. Para Luis Venta, "la pasividad del Ejecutivo socialista, es una prueba más de su maltrato al mundo rural".

Los cosecheros se pusieron ayer en pie de guerra para encontrar soluciones a un grave problema que les tiene muy preocupados y hasta cabreados, con una concentración ante el ayuntamiento de Villaviciosa. Quieren que se prime su manzana, la asturiana, frente a la foránea. Los productores piden que el alcalde maliayés, Alejandro Vega, traslade sus quejas a los responsables de la consejería de Desarrollo Rural y a aquellos organismos que crea conveniente. En primer lugar, aseguran no entender "cómo los llagareros que cobran importantes subvenciones de nuestros impuestos, la primera manzana que mayan es de fuera de Asturias". Además, instan a que se garantice la recogida de toda la producción de la región a un precio mínimo de 0,25 euros.

Los cosecheros también proponen que se desarrollen estudios y se tomen medidas para solucionar un problema que con toda probabilidad se repetirá en sucesivas campañas. "Si no se recoge la manzana en las pomaradas, se volverá todo un bosque", advierten los productores.