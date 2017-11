IU abre la vía de la cooficialidad del asturiano y fuerza al PSOE a decantarse

Izquierda Unida abre ya el "camino claro a la cooficialidad" del asturiano con la inclusión de esa figura en el dictamen de la comisión de estudio de la Junta General, que preside Concha Masa. La diputada de la coalición recoge la reforma del Estatuto de Autonomía para incorporar la cooficialidad entre las conclusiones del dictamen, que ahora deberá superar la votación en el seno de esa comisión parlamentaria que se reunirá el próximo viernes. Este "paso adelante" obligará a pronunciarse al Grupo Parlamentario Socialista sobre el reconocimiento social de la lengua asturiana apenas mes y medio después de que el congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) incluyera por primera vez en sus estatutos la cooficialidad.

Concha Masa presentó ayer su borrador de la comisión del asturiano, que se reunirá este viernes para tratar de consensuar un dictamen final. Su principal conclusión radica en "la necesidad de que la llingua tenga carácter de cooficialidad como ocurre con la mayor parte de lenguas reconocidas en el país" ya que "es la única manera de garantizar su pervivencia". La diputada de IU no fijó plazos concretos para la materialización de ese objetivo aunque afirmó que debería realizarse "cuanto antes mejor, pero como mínimo a medio plazo". En el borrador del dictamen no se habla tampoco de plazos porque, según admitió Masa, "hay que consensuarlo con el resto de los grupos". En su opinión, es el momento de dar "un paso adelante en favor de la cooficialidad y reavivar la concienciación y este debate en la sociedad". No obstante, también sostuvo que "no sería imposible" sacar adelante en lo que queda de legislatura la modificación del Estatuto para incorporar la cooficialidad del asturiano.

La presidenta de la comisión parlamentaria sobre el régimen de protección y promoción del asturiano entiende que el escenario político ha cambiado tras la asunción de la cooficialidad por parte de los socialistas asturianos. "La actitud de la FSA sobre la llingua ha variado desde su último congreso autonómico y debería reflejarse en la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Pero no sabemos hasta qué punto puede forzar la dirección de la FSA para marcar nuevas pautas", valoró Concha Masa, quien asumió que la "polémica sobre este asunto resulta inevitable, pero más que de polémica debería hablarse de un debate abierto sobre esta cuestión". Lo que no comparte la parlamentaria de IU es la aparición de "actitudes radicales, que son difíciles de entender, porque no se puede negar una realidad que lleva ahí muchos años", en alusión a la plataforma "Cooficialidad no".