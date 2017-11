La sidra espumosa espera una Navidad de récord ante la "coyuntura catalana"

La sidra natural espumosa espera batir este año su récord de ventas. Un objetivo nada sencillo pero que se puede alcanzar si se tiene en cuenta la "coyuntura de Cataluña", tal y como reconoce Daniel Ruiz, gerente de la Denomiación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Para llegar a cifras nunca vistas el sector tiene que superar las 50.000 botellas de este tipo de caldo asturiano que se vendieron en todo el año pasado. La mayoría, aseguran, durante la campaña de Navidad.

"Antes de las fiestas habrá dos campañas muy importantes: una genérica en la que se pongan en valor las sidras naturales espumosas de doble fermentación y otra en más de 300 barse y restaurantes de la región", explica Ruiz. El sector, añade, es optimista. "No vamos a entrar en el tema catalán porque es algo que no nos compete y deseamos que se resuelva cuanto antes pero no podemos negar que es toda una oportunidad para crear tendencia", asegura Ruiz.

La sidra natural espumosa tiene, insisten desde el sector, varias ventajas: es un producto natural, de poca graduación y barato. Lo tiene todo para triunfar y esperan que este año logre hacerlo.