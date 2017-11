El debate sobre la oficialidad llega a las redes: Barbón ve "prudente" esperar a la reforma constitucional

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, considera "prudente" esperar a ver cómo se sustancia la futura reforma constitucional que proyectan PP y PSOE antes de abordar la reforma estatutaria que contemple la cooficialidad del asturiano. En una respuesta a través de su cuenta personal de Twitter, Barbón recalca: "Nuestra posición es que estando a punto de iniciarse una reforma constitucional de calado, es prudente ver cómo avanza el tema, porque podría afectar al Estatuto. La FSA llevará en el programa electoral (como no puede ser de otra manera), lo aprobado por el congreso".





Hola Andrés. Nuestra posición es que estando a punto de iniciarse una reforma constitucional de calado, es prudente ver cómo avanza el tema, porque podría afectar al Estatuto. La FSA llevará en el programa electoral (como no puede ser de otra manera), lo aprobado por el congreso. — Adrián Barbón (@adrianbarbon) 9 de noviembre de 2017

Nun podemos llegar a la reforma constitucional ensin #oficialidá Ente otres coses porque nun ta nada claro cuándo y si va producise ??????? — Inaciu Galán (@inaciugalan) 9 de noviembre de 2017

¿Cómo qu'esperar a 2025? ¡El peligru ye que la reforma constitucional nun tenga en cuenta una llingua non oficial! — Denis (@denissfdz) 9 de noviembre de 2017

Eso ye una trampa, na reforma de la constitución proponeis reconocer les llingües oficiales como llingües del estáu. L´asturianu quedaría fuera. Tais xugando sucio — fernando fernandi (@perfmen) 9 de noviembre de 2017

La contestación de Barbón se produce a la interpelación de un usuario de la red social Andrés Suárez Boto que le preguntaba por la información publicada hoy por LA NUEVA ESPAÑA en la que se avanzaba que los socialistas asturianos esperarán a la reforma de la Constitución para abordar la cooficialidad. Se trata de un proceso para el que, por ahora, no hay calendario, pero que podría prolongarse años. Medios de Izquierda Unida consideran que, incluso, una década. "Lo de 2025, desde luego, no es un plazo que haya puesto encima de la mesa la FSA, te lo aseguro", recalca Barbón en otro tuit."Me alegro de tu respuesta, espero que la situación política sea propicia para que se puedan poner las herramientas legales necesarias para recuperar el asturiano cuanto antes. Tu labor es muy importante", contesta Suárez Boto.La respuesta del secretario general de la FSA también ha tenido la reacción de Ignaciu Galán, presidente de "Iniciativa pol Asturianu", quien señaló: ". Entre otres coses porque nun ta nada claro cuándo y si va a producise".Tras este tuit, Barbón aclara: "Digo sobre la oficialidad. Lo que no vemos en ningún caso es afrontar la reforma del Estatuto en esta legislatura que, como bien sabes, termina en mayo de 2019".Otras reacciones cuestionan los largos plazos que supondría esperar a la reforma constitucional.