Madrid avala la estrategia demográfica de Asturias por "moderna" y "coherente"

Es la comisionada del Gobierno del PP para el reto demográfico y ayer echó un cable al Ejecutivo socialista del Principado frente a las críticas de casi toda su oposición interna, también la popular. A por este problema, dijo Edelmira Barreira, "o vamos todos juntos o no habrá soluciones". Y la estrategia que para hacerle frente patrocina la administración autonómica asturiana, el plan demográfico recién aprobado, incluye "un planteamiento coherente y coincidente con el que propone el Gobierno". También un enfoque "moderno, transversal y novedoso, un gran protagonismo para las nuevas tecnologías" y mucha atención a la necesidad de "coordinación entre administraciones para abordar con realismo, pero no con resignación, el tipo de sociedad a la que esta demografía nos aboca". Valora Barreira, resumiendo, que en el documento se arbitren mecanismos para atajar el envejecimiento, acciones de apoyo a las familias o de estímulo para el desarrollo económico y la cohesión territorial.

De visita en el Principado por segunda vez desde su designación en enero, Barreira compuso ayer el panegírico del plan demográfico en una reunión con el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, subrayando además que a su juicio la estrategia acierta en su modelo de aliento a la natalidad a través entre otros del auxilio fiscal, otorgando facilidades para las familias a partir del segundo hijo y singularmente siempre en la parte más necesitada de la Asturias rural. Sostiene la Comisionada que la perspectiva estatal coincide en este punto con la asturiana, que también en España se apuesta por el aliciente de las exenciones o las bonificaciones de impuestos como estrategia contra los estorbos que ahora disuaden a los padres potenciales. Aporta como prueba que en su momento "se crearon los 'cheques familiares' del IRPF para familias numerosas y monoparentales con dos hijos y el Ministerio de Hacienda ha destacado la importancia de continuar en esa línea" y en las estrategias a favor de la conciliación. Hay "una ventana de oportunidad", resalta, en la conciencia de que aunque la de tener descendencia sea una decisión estrictamente personal hay maneras de "retirar obstáculos" y estudios que dicen que las familias querrían, si pudieran, aumentar a dos la media española de 1,3 hijos por mujer.

Financiación autonómica

De puntillas por el asunto del dinero, que es el de la recurrente demanda del Principado de que su peculiar estructura demográfica sea tenida en cuenta en la inminente revisión del modelo de reparto de la financiación autonómica, Barreira se limita a apreciar que, de momento, los trabajos del grupo de expertos hayan planteado como variable de importancia el peso del gasto público en sanidad, educación o dependencia.

Politóloga y exsenadora del PP, orensana y por tanto conectada por nacimiento con una parte del eje de la España demográficamente deprimida, Barreira reconoce la labor de concienciación del frente del Noroeste, el de Asturias, Galicia y Castilla y León. Su tarea coordinada ha estimulado la "sensibilización" colectiva con el envejecimiento y la despoblación, su ejemplo ha sido esencial en el nacimiento de la institución nacional que ella preside.

Buscando respaldos para un plan vituperado de modo casi unánime por la oposición parlamentaria en la Junta, el consejero de la Presidencia buscó ayer además del respaldo del Gobierno central el aliento de la administración local. Guillermo Martínez presentó en una reunión con el presidente y los vicepresidentes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) su plan de 2.275 millones de euros en diez años, 227 en 2018 y 216 medidas. El Consejero identifica su fortaleza en la "transversalidad" y el afán globalizador de las acciones e invita a enriquecerlas en el debate parlamentario que se avecina. Lamenta que haya recibido críticas "contradictorias" y precisa que "no me imagino a ningún partido eliminando ninguna de las propuestas". Invita a compararlo con los de Galicia y Castilla y León o con los "muy pocos" que hay en Europa y advierte a la oposición de que "en este ámbito no cabe la demagogia".

Desde la presidencia de la FACC, y desde su perspectiva como alcalde de municipio periférico en la Asturias demográficamente menos próspera, Ignacio García Palacios invita a encontrar la "estrella" de las acciones del plan en aquellas que conducen "al aprovechamiento de los recursos en las zonas más despobladas". El regidor de Navia concreta invitando a "rentabilizar el sector forestal" o a explotar el potencial agrario de una región que "importa el 90 % de lo que come".