Podemos pide al Gobierno regional que "compre un billete, igual le toca la lotería y pactamos el Presupuesto"

El debate sobre el estado de la región no despeja los nubarrones que se ciernen sobre el Presupuesto del Principado para 2018 pero ofrece alguna que otra pista. El portavoz de Podemos dejó para el final de su "cara a cara" con Javier Fernández la guinda de su intervención, el mensaje más directo en un intercambio que se prolongó más de una hora: "Compre un billete señor Fernández, igual le toca la lotería y pactamos los Presupuestos", planteó Emilio León, que apuntó como principales objetivos "duplicar el parque público de vivienda del Principado, hasta 22.000 pisos en 2030", crear 1.000 empleos en la sanidad publica regional con 100 millones que, según sus cálculos, se ahorraría con la compra centralizada de medicamentos, apostar de manera nítida por una red pública, gratuita y universal del ciclo educativo 0-3 años y dar luz verde a una Unidad Anticorrupción independiente del Gobierno, entre otras propuestas.

El presidente del Principado, Javier Fernandez, fue por partes. Reconoció que el Principado "puede hacer esfuerzos para mejorar" la oferta de vivienda pública pero "difícil va a ser" llegar hasta las demandas que plantea Podemos. Y en materia del ciclo para escuelas de niños de menos de 3 años abrió la puerta a hablar de fórmulas de gestión desde lo público, como "un consorcio o una empresa pública" pero puso la venda antes de que apareciera la herida: "hablaremos con ustedes pero si los planteamientos son de máximos..." Ofertas y contraofertas presupuestarias al margen, el presidente del Principado y la formación morada enterraron su particular hacha de guerra pero dejaron claras sus diferencias de relato ante cuestiones como el modelo energético o el territorial.

Entre el Gobierno regional y el PP hubo en el primer debate de la mañana algo más que diferencias. La presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, arrancó al ataque, con reproches directos a la línea de flotación de Javier Fernández. "El de ayer fue un día penoso para Asturias. Usted ha entregado a Podemos lo que queda de legislatura cuando la gente quiere políticas moderadas, sin estridencias", cuestionó la líder del principal partido de la oposición, que repetió insistentemente "márchese, señor Fernández". Para la presidenta de los populares asturianos, "19 meses así no se los puede permitir esta región; debe irse, este Gobierno languidece". Más adelante recurrió al "váyase", acuñado hace ya algo más de dos décadas por José María Aznar para estimular el relevo de Felipe González en la Moncloa. "Déjese de estereotipos", replicó el presidente del Principado para responder a las nada veladas acusaciones de "desgana personal" formuladas por la presidenta del PP regional. Javier Fernández respondió a la portavoz popular que ceder con la creación de una Unidad Anticorrupción "no es una desnaturalización del programa electoral del PSOE sino una concesión para tratar de llegar a un acuerdo presupuestario". Y al final, tras las repetidas preguntas de Mercedes Fernández, fue rotundo: "No me voy a ir". Todavía tenía faena por delante. Para empezar la quedaban los cara a cara con Gaspar Llamazares (IU), Cristina Coto (Foro) y Nicanor García (Ciudadanos).

Izquierda Unida se mostró dispuesta a dialogar. "Estamos dispuestos a dialogar, conceder y acordar, no sólo en un presupuesto que dé al Gobierno recursos para las principales políticas, sino en temas tan importantes como el liderazgo o la gestión, que son manifiestamente mejorables", ha afirmado Llamazares al defender la posición de su grupo en la segunda sesión del debate de orientación política que celebra hoy el Parlamento asturiano.

Más intenso fue el cara a cara con la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, que calificó a Fernández como un gobernante " "inútil e incompetente" que sigue "obsesionado" con Cascos. Coto aprovechó su intervención para reprocharle el cierre de la térmica de Lada, algo que considera fruto de las políticas socialistas.