"Me tuve que ir de Asturias, soy un chivo expiatorio", alega el exalcalde de Cudillero ante el juicio al que s enfrenta

"Hace dos años que me tuve que marchar de Asturias, es tierra inhóspita para mí. No puedo estar aquí, soy un chivo expiatorio, llevo casi nueve años con este asunto y no acaba. Quiero vivir", ha indicado esta mañana Francisco González, ex alcalde de Cudillero, antes del juicio por denuncia falsa que va a desarrollarse en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo.

El fiscal pide un año de cárcel para González, por orquestar una denuncia falsa contra el sargento de la Policia Local cuiderense, Iván Flórez, que fue juzgado por cobrar supuestamente a la comisión de festejos por la vigilancia policial, cuando resultó ser falso. La acusación particular, ejercida por el sargento, asesorado por el letrado Gonzalo Botas, pide dos años de prisión y 45.000 euros de indemnización, así como una multa de dos años, a razón de 12 euros diarios.

Francisco González ha indicado que todos estos procesos solo buscan sacarle dinero y destruirle como persona. "Esto va a terminar de forma trágica, aflojen un poco, tengo sesenta años, he tenido que vender mis fincas para poder pagar por todos estos procesos, y todavía quieren más", se ha quejado. "Me cogieron como un chivo expiatorio para no perseguir a otros que si se lo han llevado a manos llenas. Yo salí del ayuntamiento con menos de lo que entré, nadie puede decirme que me quedé con dinero", ha añadido.

El juicio ha quedado suspendido al existir una causa abierta por los mismos hechos en un juzgado de Pravia que se acumulará ahora a esta causa del juzgado de lo penal número 3 de Oviedo.