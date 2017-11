El perito de la defensa contradice al forense: él no hubiese ordenado una broncoscopia a la niña

"Este cuerpo extraño nos ha engañado, no producía los efectos que debiera", ha indicado esta mañana el cirujano pediatra Ignacio Euzaguirre, perito de la defensa de la doctora Estibaliz Valdés, acusada de la muerte por imprudencia de la niña ibiense que falleció tras atragantarse con una palomita.

El pediatra, ya jubilado, ligado al Hospital Universitario de Donostiarra en los últimos cuarenta años, aseguró que, con su experiencia, no hubiese ordenado una broncoscopia a la niña, ya que la sospecha de aspiración era muy baja. Este perito contradice la opinión del forense César Luis Conti, que en la anterior sesión del juicio, el viernes pasado, afirmó categóricamente que tendría que haberse realizado a toda costa la prueba.

El doctor Eizaguirre, con un centenar de broncoscopias a sus espaldas, indicó que es una prueba muy invasiva. En su caso, cinco menores fallecieron al realizarle la prueba. "Pueden producirse complicaciones graves, tiene que haber una clara sospecha de aspiración, como que los padres hayan presenciado el atragantamiento, algo que no ha ocurrido en este caso", ha señalado.

"Es un caso desgraciado, no se encontraron datos que indicasen la realización de la broncoscopia. Jamás he visto un caso de aspiración en que los síntomas no vayan a más, algo que no ocurrió en este caso", ha añadido el doctor. "A ninguno de los seis médicos les pareció, equivocadamente, que no era necesaria la broncoscopia. La evidencia científica decía lo que decía", ha añadido.