El SESPA cita a una paciente con dolor crónico para dentro de un año

Padecer un dolor crónico no es nada fácil. Y la cosa se complica si no hay respuesta médica. Por eso los familiares de una paciente asturiana que padece el denominado Síndrome de Sudeck (distrofia simpática refleja) han utilizado las redes sociales para denunciar que el Servicio de Salud del Principado (SESPA) no da una respuesta a la paciente hasta dentro de un año. "Tiene unos dolores tremendos. Ha pedido traumatólogo y ya tiene su cita: para el 8 de noviembre de 2018", afirman los denunciantes.

En este caso la mujer ha decidido poner fin a su padecimiento acudiendo a la sanidad privada. "Ha acudido a la privada porque cualquier persona quiere quitar el dolor", afirman los familiares.

La Junta General del Principado llegó a debatir hace varias semanas acerca de la importancia de reducir las listas de espera sanitarias y estas fueron sus conclusiones.