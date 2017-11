El PP reta a los diputados de Podemos a bajarse sus sueldos en la Junta General

El PP retó ayer a Podemos a bajar los sueldos de sus diputados con cobertura legal de la Junta General del Principado. Los populares propusieron que los servicios técnicos del parlamento asturiano exploren las posibilidades legales de que los parlamentarios de la formación morada puedan renunciar a un 10 por ciento de sus salarios y de la asignación de su grupo, tal y como propusieron ayer para el conjunto de la Cámara al debatir las cuentas de la Junta General para 2018. La iniciativa morada fue rechazada por el reto de grupos, muchos de los cuales la tacharon de "demagógica".

Podemos lleva planteando desde su entrada en el parlamento asturiano, al inicio de la presente legislatura, la propuesta de que los 45 diputados autonómicos rebajen sus salarios un 10 por ciento y que los seis grupos políticos rebajen en esa misma proporción las asignaciones que reciben cada mes para el desarrollo de su actividad. La formación morada entiende conveniente vincular el sueldo de los diputados a la realidad salarial del conjunto de la ciudadanía y ha propuesto como límite para todos sus cargos electos un salario mensual equivalente a 3 veces el salario mínimo interprofesional, que asciende a 707,60. Es decir, la formación morada plantea limitar a 2.122,8 euros netos el importe de la nómina mensual de todos los diputados.

Esta propuesta nunca ha contado con el respaldo del resto de grupos y los diputados de Podemos han optado por destinar el dinero que excede de esas cantidades a una bolsa con la que financian una convocatoria de ayudas y subvenciones a proyectos de carácter social.

La presidenta del PP asturiano propuso que los servicios jurídicos de la Cámara y los de la Intervención exploren las posibilidades para que los diputados de Podemos "puedan renunciar a una parte de las asignaciones del grupo y de las dietas; que nadie cobre lo que no quiere y no se les cause un perjuicio moral por tener que percibir un dinero que no quieren ". Mercedes Fernández se puso como ejemplo de que "nadie cobra lo que no quiere" y recordó que ella, en su etapa final de Síndica del Principado, clausuró su cuenta bancaria "pese a la insistencia del PSOE en que cobrase", cuando ya había confirmado su regreso a la actividad política. Fernández añadió que los diputados autonómicos de su partido decidieron en la anterior legislatura "renunciar a dietas por venir a trabajar, lo que supone un ahorro neto para la Cámara".

El portavoz podemista, Emilio León, rebatió la propuesta del PP, al afirmar que el partido de Mercedes Fernández y Mariano Rajoy "se caracteriza por ser austero y rechazar siempre sobresueldos y comisiones" tras justificar la rebaja salarial como una manera de que los diputados den ejemplo en una comunidad "donde una de cada cinco personas está en riesgo de exclusión social".

El socialista Marcelino Marcos Líndez argumentó la negativa a la propuesta podemista en la preferencia por "prestigiar la labor de la Cámara" mientras que Concha Masa (IU) afirmó que iniciativas como las de la formación morada "pueden trasladar a la sociedad la imagen de que los diputados no merecen el sueldo que ganan cuando en la Junta", destacó, "se trabaja de forma dura y eficaz". Cristina Coto calificó de "demagógica" la iniciativa mientras que Nicanor García (Ciudadanos) indicó que el sueldo de los diputados está equiparado al de un director general.