Veinticinco personajes asturianos dan la cara contra la violencia machista

25 de noviembre. Una fecha señalada en morado en el calendario. Un día que ha ido adquiriendo una magnitud enorme, pero aún no la suficiente para lograr su objetivo: acabar con la violencia contra las mujeres. Una lacra que, año tras año, sigue asolando a la parte femenina de la sociedad, pero cuya erradicación debería involucrar a toda la sociedad.

Hoy es día 25, y LA NUEVA ESPAÑA ha querido aportar su granito de arena en esta gigantesca batalla uniendo la voz de 25 representantes de diferentes sectores de la sociedad regional: escritores, fuerzas y cuerpos de seguridad, políticos, actores, músicos... Ellos se han quitado la máscara frente a la cámara: una acto simbólico para reflejar la necesidad de no esconderse contra la violencia machista. "Da la cara por ellas", reza el lema de esta campaña.

"Erradicar la violencia sobre las mujeres es un asunto de Estado, una de las prioridades del gobierno de Asturias. Es mi compromiso. Necesitamos el tuyo, el compromiso de toda la sociedad, debemos unirnos para aislar a los maltratadores y estar siempre al lado de las víctimas porque es necesario, yo también me uno". Es el mensaje enviado por el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández. A su voz también se ha unido el de la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández. "La violencia de género nos golpea a todos, no mires para otro lado", proclama Fernández.

Igualmente, a la campaña #DaLaCaraPorEllas, se han querido sumar Guardia Civil y Policía Nacional, que recuerdan la importancia de denunciar cada caso de maltrato. "Si lo necesitas, llámanos", aconseja Celia Doval, portavoz de la Benemérita. Raquel Álvarez Mielgo, subinspectora de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía Nacional, también envía un mensaje a las mujeres que puedan sufrir violencia de género: "Estamos para ayudarte, cuenta con nosotros".

Y también han llegado voces desde otros sectores, como el fútbol. "No estás sola, nosotros damos la cara por ti", afirma Enrique Castro "Quini", quien fuera mítico jugador del Sporting y, en la actualidad, encargado de relaciones institucionales del club. Desde el Real Oviedo, el mensaje ha llegado por boca de uno de sus capitanes, David Rocha. "Que el miedo no te impida denunciarlo, contra la violencia de género no valen las caretas", expresa el centrocampista azul.

El cantante Rodrigo Cuevas, por su parte, ha aportado también sus palabras. "Los celos no son amor, la posesión no es amor. Una relación pasional no es una relación tormentosa", ha asegurado tras quitarse la máscara. Mismo gesto que el que ha realizado la actriz y cantante avilesina Beatriz Rico, quien ha reivindicado que "todas las mujeres queremos vivir en paz y libertad, porque la paz y la libertad no pueden ser un lujo: son un derecho".

Y de una actriz a otra. María Cotiello, quien ha tenido apariciones en numerosas series, lanza un contundente "basta ya", y el actor y cómico Alberto Rodríguez también es rotundo: "Ni una más. Pero ni una". Su colega, el actor, director y dramaturgo Maxi Rodríguez, expresa su fórmula: "Educación, respeto y convivencia en paz. Por favor, ya está bien. Ni una más". También han querido unirse dos presentadoras de televisión: Inés Paz, quien pide "tolerancia cero ante las agresiones machistas"; y Arantxa Nieto, que tiene claro que "nosotras no somos el sexo débil".

No faltan voces literarias, como la de Ricardo Menéndez Salmón. "La violencia contra las mujeres no es un problema íntimo, es un fracaso social. Dar la cara es un asunto de todos", reclama el escritor gijonés. Carmen Gómez Ojea, por su parte, explica lo que haría con los maltratadores: "A los bestias machistas los encerraría en una jaula ubicada en un punto muy concurrido y colgaría un cartel que diría: Monstruo de maldad, fiera peligrosa y mortífera".

Igualmente, el artista musical David Feito -ex de "El Sueño de Morfeo"- anima a las mujeres maltratadas a dar un paso adelante con el apoyo de la sociedad: "No lo ocultes, denuncia. Yo doy la cara por ti". Nacho Manzano, chef más prestigioso de Asturias, también les envía su mensaje: "Cuídate mucho, protégete aún más y sé muy valiente ante esta lacra". Desde el sector médico, habla el presidente del Colegio de Asturias: "Es muy importante que seamos firmes en nuestras manifestaciones siempre contra la violencia de género. Eso forma parte de su erradicación", asegura Alejandro Braña. Y Santiago García Granda muestra el compromiso de la Universidad de Oviedo. "Estamos comprometidos en la lucha contra la violencia contra las mujeres, y lo vamos a hacer con protocolos establecidos, con la educación y la formación", asegura el Rector.

Igualmente, desde la Junta General del Principado, han alzado su voz los portavoces de los seis grupos políticos, que también llaman a dar la cara contra la violencia machista:

-Marcelino Marcos Líndez (PSOE): "UN 12% de las mujeres españolas ha sufrido violencia física o sexual. La violencia no admite más caras".

-Mercedes Fernández (PP): "La violencia de género, esa lacra social que tenemos que combatir y con la que nadie se puede quedar al marge, es un problema de todos y a todos debemos involucrar"

-Emilio León (Podemos): "La violencia sexual se produce de forma cotidiana, no solamente cuando se producen asesinatos y a eso hay que darle respuesta desde la sociedad. En Asturias, la smujeres tienen que trabajar cien días más para ganar el mismo salario que sus compañeros"

-Gaspar Llamazares (IU): "Da la cara, di no al machismo, no a la desigualdad, no a la violencia contra las mujeres"

-Cristina Coto (Foro): "Eres fuerte, eres inteligente, y no estás sola. Di no, y firme"

-Nicanor García (Ciudadanos): "Basta ya de violencia contra las mujeres, tolerancia cero al maltrato y que los maltratadores sepan que no van a tener tregua"

Son 25 hombres y mujeres que se quitan la máscara en Asturias el día 25. Con un llamamiento claro: "Da la cara por ellas".