El Gobierno presenta un presupuesto "lleno de propuestas" para el acuerdo

El Gobierno del Principado ha hecho llegar esta mañana a la Junta un proyecto de presupuesto "lleno de propuestas que sabemos que pueden ser compartidas, no el cien por cien, pero sí en buena medida" por los dos grupos que el Ejecutivo ha escogido como interlocutores en la negociación, Podemos e IU, y con los que el tiempo avanza sin resultados. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, presentó las cifras del borrador a la vez que las cesiones que dice haber hecho para tratar de ganarse el sí de los dos grupos de la izquierda. El Gobierno aprobó esta mañana un presupuesto para 2018 que asciende a 4.485 millones de euros, con 259 de incremento respecto al vigente, con un 66,7 por ciento del total -2.994 millones- destinados a gasto social que suben en 92 los de las cuentas de este año y no cubren del todo la demanda efectuada en este aspecto por IU, que reclamaba que la subida en este capítulo alcanzase los 150 millones de euros. El proyecto presentado esta mañana incluye 3.939 millones de gasto no financiero y 374 en el capítulo de inversión productiva, para un ascenso del 21 por ciento. Las partidas destinadas al pago de la deuda crecen en casi noventa millones hasta alcanzar los 658.

Las cifras transparentan, al decir de Carcedo, una voluntad de "ceder para ser capaces de llegar a un acuerdo" capaz de evitar la prórroga. En las grandes apuestas negociadoras de Podemos, el Gobierno enseña sus más de 1,8 millones para "ampliar unidades y mejorar la financiación de la red existente" de guarderías para niños menores de tres años sin llegar a la propuesta de integración plena en el sistema educativo y la gratuidad que reclama la formación morada. El Ejecutivo se remite en este capítulo a la postura que ha mantenido respecto a la reforma del modelo, la elaboración de un informe que determine exactamente los pormenores del nuevo sistema con un propósito de implantación a partir de la próxima legislatura y mientras tanto un compromiso de extensión de la red con la previsión de siete nuevas escuelas. Carcedo quiso dejar claro esta mañana que lo que se propone es que Asturias sea la primera comunidad autónoma española con la educación gratuita para los menores de tres años y que "está bien intentar ser pioneros", pero también que para conseguirlo "hay que tener claro cómo hacerlo", cómo financiarlo y sobre todo cómo articular el estatuos del personal y los horarios lectivos "para que esta red no pierda la conexión con la conciliación".

Carcedo también reseña algunas otras concesiones en la parte de las demandas de Podemos relacionada con la política de vivienda y aliento del alquiler, como el refuerzo ya anunciado de las partidas destinadas a la reparación de las casas del parque público o la extensión a tres años de las ayudas al arrendamiento. La unidad anticorrupción independiente del Gobierno que demanda la formación morada cuenta en el proyecto con un compromiso de impulso y un presupuesto de 500.000 euros, pero todo queda pendiente de que se resuelvan los problemas de encaje jurídico que plantea el solapamiento en la Junta de la ley de unidad anticorrupción que plantea Podemos y la de transparencia y buen gobierno, impulsada por el Ejecutivo. El proyecto no incluye modificaciones en política fiscal, confirma la Consejera, ni por tanto guiño alguno a la derecha. Carcedo continúa apostando por negociar mirando a la izquierda y asegura que en los planes del Ejecutivo no ocupa ningún lugar la posibilidad de retirar el proyecto ante la falta de acuerdo, tal y como sucedió hace dos años.

Al repasar las virtudes que ve en su proyecto, Carcedo destaca que destina a Sanidad destinan 1.713 millones, el 38 por ciento del presupuesto. "En este capítulo destaca el incremento en las inversiones en equipamientos y tecnología, que casi se duplican". El capítulo dedicado a Educación tiene consignada una partida de casi 803 millones, el 18 por ciento del total y 478, un 10,6 por ciento, se van en políticas de bienestar y cohesión social. Aquí se incluyen las necesidades del salario social, que cuentan con una partida de 120 millones y se estima que permitirán incorporar a más de 1.500 nuevas familias. Las inversiones en transportes, carreteras y puertos suben algo más de un dos por ciento hasta 110,8 millones de euros.