El síndico mayor ve inquisitorial la delación anónima de funcionarios

Las denuncias anónimas, uno de los postulados de la Ley de Unidad Anticorrupción, promovida por Podemos, suena a medida "inquisitorial" para Avelino Viejo Fernández, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado. "Es un tema inquietante, por la tradición en derecho en Europa y en nuestro país, parece una medida inquisitorial", explicó. "No conviene confundir las cosas en materia de corrupción porque no hay que confundir competencias", continuó ayer en Oviedo. "En mi opinión personal, es más importante dar cobertura y garantía a quien denuncie que no hacer denuncias anónimas, que generan otro tipo de inseguridad jurídica", precisó antes de la Conferencia de Presidentes de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (Asocex).

Posteriormente, en la reunión, se aprobaron tres nuevas guías prácticas de fiscalización, en materia comunicativa. El objetivo consiste, según informó el órgano dependiente del Principado: "Abordar cuestiones clave en el informe de auditoría y sobre ciberseguridad, seguridad de la información y auditoría externa". Estos documentos toman en referencias medidas europeas de fiscalización.

Hoy, las actividades de la Asocex continuarán con otra reunión entre expertos europeos en fiscalización. La charla contará con la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda.